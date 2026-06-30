La notizia che scuote il mondo del basket: LeBron James ha comunicato ai Los Angeles Lakers la sua decisione di non far parte della squadra nella prossima stagione. Nonostante l'addio ai gialloviola, il campione non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal basket giocato. L'annuncio, dato da Rich Paul, CEO di Klutch Sports a ESPN, conferma che la leggenda continuerà la sua carriera nella NBA.

Il futuro di LeBron James: free agency e nuove prospettive

Il 30 giugno 2026, Rich Paul ha ufficialmente annunciato che LeBron James sarà in campo per la stagione 2026-27, ma non con la maglia dei Lakers.

Il campione ha informato la franchigia californiana di voler pianificare il futuro senza di lui, diventando così ufficialmente free agent e disponibile a firmare con una nuova squadra. Tra le destinazioni più accreditate, emerge l'ipotesi dei Golden State Warriors, con sede a San Francisco.

Un ciclo si chiude: l'eredità ai Lakers e le nuove sfide

Questa decisione segna la conclusione di un'era per LeBron James e per i Los Angeles Lakers. Il giocatore, che a dicembre compirà 42 anni, chiude un ciclo durato otto stagioni con la celebre franchigia. Durante questo periodo, ha lasciato un'impronta indelebile, culminata con la conquista di un prestigioso titolo NBA nel 2020. L'addio apre una fase completamente nuova nella sua illustre carriera, offrendo la possibilità di concludere il suo straordinario percorso professionale altrove.

Le possibili destinazioni e le statistiche recenti

La volontà di LeBron James di lasciare i Lakers per entrare nella free agency, con l'intenzione di continuare a competere ai massimi livelli nella NBA, è stata confermata. Tra le destinazioni più menzionate, i Golden State Warriors sono visti come una seria candidata, potendo offrire a James un ambiente competitivo e un'opportunità di lottare per un titolo.

Nonostante l'età avanzata, LeBron James ha dimostrato di essere ancora un giocatore di punta. Ha concluso la stagione 2025-26 con medie impressionanti: 20,9 punti, 6,1 rimbalzi e 7,2 assist, giocando 60 partite. Questi numeri confermano la sua straordinaria produttività e il suo impatto sul campo, mantenendolo tra i giocatori più influenti della lega. La sua decisione, comunicata a poche ore dall'apertura ufficiale della free agency, fornisce ai Los Angeles Lakers la necessaria chiarezza per pianificare il proprio futuro.