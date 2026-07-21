Stefanos Tsitsipas ha interrotto la sua discesa nel ranking ATP, conquistando il titolo a Gstaad e risalendo trentaquattro posizioni. Il greco è ora al numero 51, a ridosso della Top 50. L'ex numero tre mondiale ha trionfato in finale contro il belga Raphael Collignon, suo primo titolo dopo sedici mesi.

Tsitsipas, 28 anni, era uscito dalla Top 50 a marzo, inedito da otto anni. Dopo problemi alla schiena lo scorso anno, ha ritrovato la forma fisica nel 2026, vincendo a Gstaad. Nella finale, ha superato il 24enne Collignon, che, grazie al risultato, guadagna cinque posizioni e raggiunge il numero 37 del ranking, il suo career high.

Tsitsipas trionfa, Collignon in ascesa

Il successo di Tsitsipas a Gstaad è frutto di determinazione: il greco ha vinto quattro incontri al terzo set, finale compresa. Questa performance lo riporta a un passo dalla Top 50, segnando una svolta dopo un periodo difficile. Raphael Collignon ha vissuto una settimana eccezionale, raggiungendo la sua prima finale ATP e superando avversari come Lorenzo Sonego, Valentin Vacherot e Juan Manuel Cerundolo, a conferma della sua crescita.

Altri movimenti nel ranking ATP

Tra i protagonisti, spicca lo spagnolo Daniel Merida. Il 21enne ha conquistato il titolo a Umag, sconfiggendo Damir Dzumhur in finale. Merida compie un balzo di ventitré posizioni, raggiungendo il numero 59 del ranking, suo career high.

Dzumhur, 34 anni, grazie alla finale, guadagna ventuno posizioni, segnando il suo ritorno nella Top 100 e attestandosi al numero 87.

Il ranking ATP di questa settimana registra altri movimenti. Andrey Rublev sale al numero 14 dopo il successo a Bastad, mentre Collignon e Merida celebrano i loro best ranking. Questi risultati evidenziano come la stagione sulla terra europea stia offrendo nuove opportunità e rilanciando diversi nomi.