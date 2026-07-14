La Lazio prosegue intensamente il suo ritiro precampionato presso il centro sportivo di Formello. Le attività, iniziate ufficialmente ieri sotto la guida del tecnico Gattuso, vedono la squadra impegnata in una preparazione mirata in vista della nuova stagione. Tuttavia, la doppia seduta odierna ha registrato alcune assenze importanti, tra cui quella del difensore Patric, che non ha preso parte agli allenamenti.

L'assenza di Patric e il percorso clinico

L'assenza di Patric non è legata a un infortunio improvviso, ma rientra in un quadro ben definito.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società, il calciatore "è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato". Questa decisione permette al difensore di dedicarsi a un iter sanitario prestabilito, con la sua situazione che sarà attentamente rivalutata nei prossimi giorni per stabilire il rientro in gruppo.

Oltre a Patric, la lista degli assenti include anche altri elementi della rosa. Gli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto sono anch'essi fermi ai box, seguendo programmi di recupero individuali. La loro assenza, unita a quella temporanea di Patric, pone il tecnico Gattuso di fronte alla necessità di gestire la rosa con alcune defezioni, specialmente nel reparto difensivo.

Proseguono gli allenamenti a Formello

Nonostante le assenze, il ritiro precampionato a Formello procede regolarmente e senza interruzioni. La squadra è impegnata quotidianamente in doppie sedute di allenamento, con attività sia mattutine che pomeridiane, volte a migliorare la condizione fisica e l'intesa tattica. L'obiettivo è preparare al meglio la squadra per gli impegni futuri, consolidando schemi e strategie sotto la supervisione di Gattuso e del suo staff.

La situazione relativa a Patric continua a essere monitorata con attenzione. Sebbene non siano emersi ulteriori dettagli specifici sul percorso clinico in corso, la società ha chiarito la natura programmata dell'assenza. La speranza è che il difensore possa completare il suo iter e riaggregarsi al gruppo il prima possibile, fornendo un'opzione difensiva cruciale per il tecnico in vista dell'inizio del campionato.