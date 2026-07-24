Partenza brillante per la Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria. Nella prima sessione di prove libere all'Hungaroring, Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo, fermando il cronometro sull'1'19''075.
Il pilota monegasco ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, distante 484 millesimi, e l'altra Ferrari guidata dal compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo a 543 millesimi.
Russell quinto, Antonelli lascia spazio a Vesti
Alle spalle dei primi tre si è piazzata la Mercedes di George Russell, quinta con un distacco di 991 millesimi.
Il leader del Mondiale Kimi Antonelli non ha preso parte alle FP1, lasciando temporaneamente il volante della Mercedes al giovane danese Frederik Vesti, autore del settimo miglior tempo.
La scuderia tedesca ha scelto il proprio terzo pilota per rispettare l'obbligo regolamentare di concedere spazio a un rookie durante una sessione ufficiale e, allo stesso tempo, raccogliere dati utili allo sviluppo della vettura.
Problema nel finale per Leclerc
Nel finale della sessione Leclerc è stato costretto a fermarsi alcuni minuti prima della bandiera a scacchi per un possibile problema alla sua Ferrari.
La monoposto è riuscita a rientrare ai box soltanto grazie all'intervento dei meccanici della scuderia di Maranello, che l'hanno spinta fino alla zona del garage.