Il Milan ha ufficializzato i rinnovi contrattuali di Francesco Camarda e Christian Comotto, legandoli al club fino al 30 giugno 2031. Il proprietario Gerry Cardinale ha commentato che si tratta di un impegno a lungo termine, perfettamente in linea con la visione che ha delineato sin dal suo ingresso nel club.

La strategia sul vivaio e la crescita dei giovani

Cardinale ha chiarito che il club darà priorità ai giocatori cresciuti nel settore giovanile, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e valorizzando al massimo il loro potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.

“Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro”, ha aggiunto, sottolineando l'importanza strategica di questa scelta.

Il significato dei rinnovi e i valori del club

Secondo Cardinale, indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. “Sia Camarda che Comotto sono l’emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti”, ha affermato, evidenziando il valore simbolico dei due giovani come rappresentanti autentici dei valori del club e del suo spirito vincente.

Coerenza e prospettive future

I rinnovi di Camarda e Comotto sono stati definiti emblematici della visione del Milan. Il proprietario ha ribadito che l’impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti dei due giovani è pienamente coerente con la direzione futura che intende imprimere al club.

La priorità sarà sempre data ai giocatori cresciuti nel vivaio, con l'obiettivo di accompagnarli e valorizzarli al massimo, affinché possano contribuire concretamente ai successi della squadra. Questa strategia conferma la volontà di costruire un Milan solido e proiettato verso il futuro, fondato sui talenti sviluppati internamente.