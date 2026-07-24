Il Tennis Club Cagliari ha scritto una pagina storica per il tennis sardo: il 24 luglio 2026, il giovane atleta Lorenzo Rocco ha conquistato l'accesso alla finale dei Campionati Italiani di Seconda Categoria. Un traguardo senza precedenti per un tennista isolano, che per la prima volta raggiunge l'atto conclusivo del singolare tricolore in questa categoria.

La semifinale ha visto Rocco imporsi con autorità su Giuseppe Caparco con un netto 6‑2, 6‑0, dimostrando una forma eccellente e una notevole lucidità tattica. L'appuntamento con la storia è fissato per domani, alle ore 9:30, sul campo 14 del Tennis Club Cagliari, dove Lorenzo Rocco affronterà il campione uscente Alessandro Ingarao.

Quest'ultimo ha guadagnato la finale superando Tommaso Gabrieli con il punteggio di 6‑2, 6‑1.

Lodovica Binaghi, presidente del Tennis Club Cagliari, ha espresso grande orgoglio per il risultato: “Quando abbiamo deciso di scommettere sull’organizzazione dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, uno dei nostri obiettivi era vedere un ragazzo del nostro vivaio lottare per il titolo. All’epoca era una speranza. Domani quella speranza prenderà forma: Lorenzo Rocco disputerà la finale dei Campionati Italiani e per noi è motivo di grandissimo orgoglio”. Le sue parole sottolineano il valore del percorso intrapreso dal club nella valorizzazione dei giovani talenti.

Il percorso di Lorenzo Rocco e il progetto del Tennis Club Cagliari

Il successo di Rocco è la chiara conferma di un progetto tecnico solido, portato avanti dal Tennis Club Cagliari e focalizzato sulla crescita dei giovani atleti del proprio vivaio. Sotto la guida del tecnico Martin Vassallo Argüello e dell'intero staff del circolo, Lorenzo Rocco ha già collezionato risultati significativi sia a livello nazionale che internazionale. La sua prestazione in semifinale contro Caparco ha evidenziato una solidità da fondo campo, una lucidità tattica impeccabile e un'eccellente condizione atletica, elementi che gli hanno permesso di dominare l'incontro.

Dall'altra parte del tabellone, Alessandro Ingarao ha ribadito il suo status di campione uscente e la sua vasta esperienza, superando Tommaso Gabrieli.

Ingarao, portacolori del Tennis Club di Siracusa, si appresta a cercare il suo quinto titolo consecutivo nella categoria, rendendo la finale un confronto tra la promessa emergente e il consolidato dominatore. Il Tennis Club Cagliari si prepara ad accogliere gli appassionati per sostenere Rocco in questa sfida cruciale.

Il contesto dei Campionati Italiani di Seconda Categoria

I Campionati Italiani di Seconda Categoria rappresentano una delle manifestazioni nazionali più prestigiose, organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). L'edizione 2026 si svolge sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari, attirando un parterre di giovani promesse e giocatori esperti da ogni parte d'Italia.

Il torneo, strutturato con una fase a eliminazione diretta, culmina con le semifinali e la finale che determinano l'assegnazione del titolo tricolore di categoria.

Tra i protagonisti di questa edizione, oltre ai finalisti Lorenzo Rocco e Alessandro Ingarao, si sono distinti anche Tommaso Gabrieli e Giuseppe Caparco, i quali hanno raggiunto le semifinali dopo aver superato avversari di rilievo. La presenza di Lorenzo Rocco, a soli diciassette anni, tra i finalisti, non è solo un risultato personale eccezionale, ma anche un segnale significativo per il tennis sardo e per l'efficacia del vivaio del Tennis Club Cagliari, proiettando il giovane atleta verso un futuro promettente nel panorama tennistico nazionale.