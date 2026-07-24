Alexander Bublik ha conquistato l'accesso alla finale del Generali Open di Kitzbühel, imponendosi in semifinale contro Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3, 6-4. L'incontro, disputato venerdì sulle alture austriache, ha visto il tennista kazako, campione in carica, confermare il suo eccellente stato di forma e la sua determinazione a difendere il titolo.

Una semifinale dominata: numeri e statistiche

Il tennista 29enne, testa di serie numero uno del torneo e attualmente undicesimo nel ranking ATP, ha mostrato una prestazione dominante. Ha chiuso il confronto in un'ora e ventiquattro minuti, mantenendo il servizio per l'intera durata del match e non concedendo alcun break.

I numeri parlano chiaro: Bublik ha messo a segno tredici vincenti di diritto contro soli sette errori non forzati, ha salvato l'unico break point affrontato e ha vinto un impressionante 82% dei punti con la prima di servizio. A ciò si aggiungono nove vincenti di rovescio contro cinque errori non forzati e la vittoria in trenta dei quarantotto scambi da fondo campo, a testimonianza di una solidità notevole.

Le dichiarazioni di Alexander Bublik

Al termine dell'incontro, Alexander Bublik ha espresso la sua soddisfazione per la performance. "Credo di aver giocato un'ottima partita", ha affermato il tennista. "Mi sono preparato bene e ho eseguito le tattiche che avevamo pianificato prima del match, quindi sono davvero contento del risultato e del modo in cui ho giocato." Le sue parole riflettono la consapevolezza di una strategia ben applicata e di un'esecuzione impeccabile sul campo.

Un traguardo storico: diciassettesima finale ATP

Con questo successo, Bublik raggiunge la sua diciassettesima finale nel circuito ATP, puntando al decimo titolo in carriera. Questo risultato assume un significato particolare a Kitzbühel, poiché è il primo giocatore a centrare due finali consecutive in questo torneo dai tempi di Robin Haase nel 2012. Una conferma della sua affinità con le condizioni di gioco e con l'atmosfera del Generali Open.

Il prossimo avversario: Quentin Halys

Nella sfida decisiva per il titolo, Alexander Bublik affronterà Quentin Halys, numero ottantatré del mondo. Il tennista francese ha conquistato l'accesso alla sua seconda finale ATP battendo Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4, 7-6(2).

Halys, che non ha ancora all'attivo un titolo ATP, cercherà di sorprendere il favorito in un match che si preannuncia avvincente.

Il dominio di Bublik sulla terra battuta in quota

Il percorso di Bublik nel torneo è stato finora impeccabile. Ha confermato il suo ritorno in finale a Kitzbühel senza perdere nemmeno un set nel corso della settimana, replicando la sua performance dell'anno precedente. Le condizioni di gioco, con il torneo che si disputa su terra battuta in quota, sembrano essere particolarmente congeniali al suo stile aggressivo, permettendogli di esprimere al meglio il suo tennis e di mantenere un livello di gioco elevato.