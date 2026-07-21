Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Giovanni Malagò, ha ufficialmente confermato l'esistenza di contatti in corso con Pep Guardiola. L'obiettivo di questi colloqui è valutare la disponibilità del rinomato tecnico catalano ad assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Malagò ha sottolineato l'importanza e la specificità di questa trattativa, dichiarando esplicitamente che “per lui si può fare eccezione al budget”, un'affermazione che evidenzia la volontà federale di investire significativamente per assicurarsi un profilo di tale calibro per la panchina azzurra.

La ricerca del nuovo commissario tecnico azzurro

La dichiarazione del presidente Malagò è stata rilasciata il 21 luglio 2026, in un momento cruciale in cui la Figc è attivamente impegnata nella ricerca del nuovo ct per la selezione maggiore. Malagò ha ammesso che i colloqui con Guardiola sono concreti e in fase avanzata, ribadendo che il tecnico catalano è considerato un profilo eccezionale e prioritario per il rilancio e la rifondazione della Nazionale italiana. La federazione intende puntare su una figura di spicco internazionale per guidare il progetto sportivo futuro.

I candidati per la panchina azzurra

La conferma dei contatti con Pep Guardiola si inserisce in una fase strategica per la Figc, che sta definendo con attenzione la short-list dei candidati più accreditati per la prestigiosa panchina azzurra.

Il nome di Guardiola, con la sua comprovata esperienza e il suo palmarès di successi, si aggiunge a quelli di altri tecnici di alto profilo come Roberto Mancini e Andrea Pirlo, già considerati tra i papabili. La presenza del tecnico catalano nella rosa dei candidati rappresenta una suggestione di altissimo livello, capace di infondere nuove speranze e ambizioni nel progetto federale per il futuro del calcio italiano.

Gli incontri decisivi a Barcellona

I dettagli emersi riguardo ai colloqui con Guardiola rivelano un impegno diretto da parte della dirigenza federale. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Figc, sono stati avvistati a Barcellona nel fine settimana, dove avrebbero avuto un incontro diretto con l'allenatore.

L'obiettivo di questa trasferta era sondare ulteriormente la sua disponibilità e presentare il progetto federale. I contatti con l'allenatore catalano, che attualmente si è preso una pausa dal mondo del calcio, erano già stati avviati nelle settimane precedenti, ma l'incontro in loco ha significativamente riacceso le speranze di un possibile accordo, indicando una seria intenzione di portare a termine la trattativa per la guida tecnica della Nazionale.