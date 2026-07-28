Dal 5 al 10 settembre, Manfredonia si affermerà come capitale italiana della vela giovanile, ospitando i Campionati Italiani Giovanili in Doppio. L'evento vedrà 450 giovani atleti e 225 imbarcazioni competere per sei titoli italiani junior in quattro classi veliche. Nello scenario del porto sipontino, saranno presenti diverse tipologie di imbarcazioni, tra cui catamarani e classi veliche.

La presentazione ufficiale, al Palazzo della Regione Puglia, ha visto la partecipazione di Cristian Casili (vicepresidente Regione), Angelo Giliberto (presidente Coni Puglia), Francesco Ettorre (presidente FIV) e Ilenia Clemente (presidente comitato organizzatore).

La Regione ha stanziato 80 mila euro per l'evento. Casili ha evidenziato l'"impatto importante" dei fondi per giovani, famiglie e promozione del territorio. Giliberto ha definito l'evento un "campionato italiano di eccellenza" che valorizza le attività del mare.

FIV Village: il cuore logistico

Un "Villaggio di regata", il FIV Village, sarà allestito a Largo Diomede, sul lungomare di Manfredonia. Questo centro logistico ospiterà segreteria, spazi tecnici, aree eventi e partner, garantendo funzionalità e accoglienza per atleti e visitatori.

Manfredonia: polo strategico per sport e turismo

L'evento, parte del piano Puglia Regione Europea dello Sport, è strategico per la promozione del territorio e il turismo.

La scelta di Manfredonia è dovuta all'esperienza organizzativa locale e alle favorevoli condizioni del Golfo. Il sostegno di istituzioni e partner conferma il valore strategico per il Gargano. Le regate saranno visibili dal lungomare e dal Castello Svevo-Angioino. Si consiglia la prenotazione anticipata delle strutture ricettive.