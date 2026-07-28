La stagione 2026 del World Endurance Championship (WEC) si concluderà con due appuntamenti europei, in Spagna e in Italia. Questa decisione segue la cancellazione delle gare che erano originariamente previste in Qatar e Bahrain. Il calendario modificato, ancora soggetto all'approvazione del FIA World Motor Sport Council, vedrà le vetture del mondiale endurance competere nelle ultime due tappe sul Circuit de Barcelona‑Catalunya e presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

Il WEC debutta a Barcellona, Monza conferma la sua tradizione

La prima edizione della 6 Ore di Barcellona è in programma dal 16 al 18 ottobre 2026.

Questo evento segnerà il debutto assoluto delle vetture del WEC sul circuito catalano, offrendo una nuova e attesa sfida per i team e i piloti. Sarà un'occasione significativa per il campionato, che porta per la prima volta la sua spettacolarità su questo tracciato spagnolo.

Successivamente, la stagione si chiuderà con la 6 Ore di Monza, che si svolgerà dal 6 all'8 novembre 2026. L'Autodromo Nazionale di Monza vanta una lunga e gloriosa tradizione nel mondo delle gare di durata, risalente a oltre sessant'anni fa. Su questo storico tracciato hanno trionfato campioni del calibro di John Surtees, Mario Andretti e Jacky Ickx. Monza ha già ospitato il WEC dal 2021 al 2023, con edizioni che hanno visto la vittoria di scuderie prestigiose come Toyota e Alpine, consolidando il suo ruolo nel panorama delle competizioni endurance.

Cambiamento del calendario dovuto alla situazione in Medio Oriente

La necessità di modificare il calendario è emersa a seguito degli sviluppi nella regione mediorientale. Frédéric Lequien, Ceo del FIA WEC, ha spiegato la decisione: "Negli ultimi mesi abbiamo seguito da vicino gli sviluppi in Medio Oriente; purtroppo la situazione attuale ci obbliga a cambiare programma. Abbiamo quindi deciso di sostituire questi due appuntamenti di fine stagione con Barcellona e Monza". Questa scelta riflette l'impegno a garantire la sicurezza e la regolarità del campionato, optando per sedi alternative che possano offrire le migliori condizioni per le gare.

La conferma di queste nuove sedi per le tappe conclusive del campionato mondiale endurance sottolinea l'importanza di trovare soluzioni rapide ed efficaci per il prosieguo della stagione. L'attesa è ora rivolta all'approvazione definitiva da parte del consiglio FIA, che formalizzerà questo importante cambiamento nel calendario 2026.