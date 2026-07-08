Il Campionato Europeo di pallavolo maschile EURO 2026 si appresta a inaugurare la sua edizione con un evento di grande risonanza. La cerimonia di apertura e la partita inaugurale, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia, si terranno il 10 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un momento di particolare rilievo sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accettato l'invito a partecipare, confermando l'attenzione delle massime istituzioni verso lo sport e, in particolare, verso i successi della pallavolo italiana.

La sua partecipazione segue l'incontro al Quirinale con la nazionale, avvenuto in occasione della storica vittoria nella Coppa del Mondo.

Il prestigioso torneo continentale si svolgerà dal 10 al 26 settembre e rappresenta un'importante collaborazione internazionale. L'organizzazione è infatti affidata congiuntamente a quattro nazioni: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Sul territorio italiano, oltre alla capitale partenopea che ospiterà l'esordio, le sfide si distribuiranno tra le città di Modena, Torino e Milano, offrendo al pubblico diverse opportunità di assistere agli incontri. L'ufficializzazione della partecipazione del Presidente Mattarella è stata comunicata dal CONI, per voce di Luciano Buonfiglio, sottolineando ulteriormente il valore istituzionale dell'evento.

L'apertura a Napoli e il coinvolgimento istituzionale

La scelta di Piazza del Plebiscito a Napoli come sede per l'apertura di EURO 2026 non è casuale, ma mira a creare un'atmosfera unica e memorabile per l'inizio della competizione. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla partita inaugurale tra Italia e Svezia assume un significato profondo, evidenziando il supporto e il riconoscimento dello Stato nei confronti di una disciplina che ha regalato grandi soddisfazioni al Paese. Questo gesto rafforza il legame tra le istituzioni e il mondo sportivo, valorizzando i successi ottenuti dalla pallavolo italiana sia a livello maschile che femminile negli ultimi anni.

Le ambizioni della nazionale e le parole dei protagonisti

Le aspettative per la nazionale italiana sono alte, come evidenziato dalle parole del ministro dello Sport Andrea Abodi. Il ministro ha espresso piena fiducia nelle capacità della squadra, affermando con orgoglio che la pallavolo italiana si trova "sul tetto del mondo", sia per i risultati del settore maschile che per quelli del femminile. Questa posizione di eccellenza conferisce alla squadra la consapevolezza di poter puntare concretamente alle medaglie in questo Europeo. Tuttavia, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha voluto stemperare la pressione, con una dichiarazione che invita alla lucidità: "L’importante è che vincere non diventi un obbligo perché non si gioca con la medaglia al collo".

Un monito a mantenere l'equilibrio e a concentrarsi sulla performance.

Il contesto in cui la nazionale si presenta a questo appuntamento è quello di una squadra reduce da importanti successi, tra cui la già citata Coppa del Mondo. Questo trionfo ha non solo riempito d'orgoglio il Paese, ma ha anche motivato l'invito e la successiva accettazione del Presidente Mattarella a presenziare all'esordio. Luciano Buonfiglio del CONI ha ribadito l'importanza di tale partecipazione, che conferma l'attenzione costante delle istituzioni sportive e civili verso un evento che promette di essere un'altra pagina significativa nella storia della pallavolo italiana.