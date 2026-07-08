Una giornata particolarmente difficile e tesa ha segnato il percorso di Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon, dove ha affrontato l'inglese Arthur Fery. L'incontro, disputato sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha messo a dura prova il giovane tennista italiano, attuale numero dieci del mondo, in una sfida che si è rivelata più complessa del previsto. Durante il match, Cobolli ha manifestato evidenti segni di nervosismo e frustrazione, in particolare nei confronti del suo angolo, guidato dal padre Stefano.

Il culmine della tensione si è raggiunto nel tie-break del secondo set, poi vinto da Fery.

Cobolli, in chiara difficoltà in risposta e dopo aver subito un mini-break dall'avversario, ha sfogato la sua frustrazione con un gesto eloquente: a seguito di un errore di rovescio, si è rivolto al suo team e ha alzato ironicamente il pollice. Un gesto polemico, probabilmente indirizzato a indicazioni tattiche che non stavano producendo gli effetti desiderati. In quel frangente, l'azzurro ha esclamato al padre: “Dimmi qualcosa”, ricevendo come risposta: “Cosa devo dirti? Può succedere, ma ti devi mettere in competizione con lui”, un tentativo di stimolare la reazione agonistica del figlio.

L'andamento della partita e le difficoltà di Cobolli

La sfida tra Cobolli e Fery ha preso il via alle 16:15, con il britannico al servizio.

Il primo set si è concluso in trentanove minuti con il punteggio di 6-4 a favore di Fery. Nel corso del secondo set, Cobolli ha subito un break e ha continuato a mostrare segni di nervosismo, mentre Fery ha sfoderato un tennis aggressivo e spavaldo. Anche il secondo parziale si è deciso al tie-break, vinto da Fery per 7-4, portando così il britannico in vantaggio di due set a zero. Nei primi due set, Cobolli ha accumulato ben trentuno errori non forzati, un dato significativo che evidenzia le sue difficoltà nel trovare continuità e precisione nel gioco.

L'inizio del terzo set ha visto Fery ottenere immediatamente un break, portandosi rapidamente sul 3-0 e consolidando il proprio vantaggio. Cobolli, apparso sempre più spento e poco reattivo, ha faticato a contrastare il ritmo elevato imposto dal britannico, autore di ventiquattro vincenti nel corso dell'incontro.

Il pubblico ha assistito a una prestazione solida e convincente di Fery, mentre Cobolli ha dovuto affrontare una giornata particolarmente complessa, sia sul piano tecnico che su quello emotivo.

Il contesto del torneo e le implicazioni

La cornice dell'incontro è stata resa ancora più prestigiosa dalla presenza di personalità di spicco, tra cui la regina Camilla nel royal box. Per Flavio Cobolli, questa partita rappresentava un'occasione di importanza storica: una vittoria lo avrebbe proiettato tra i grandi, rendendolo il quinto italiano a raggiungere la semifinale di Wimbledon, un traguardo precedentemente tagliato solo da Pietrangeli, Berrettini, Sinner e Musetti. D'altra parte, Arthur Fery, partito dal 114º posto del ranking ATP, grazie all'ottimo risultato raggiunto nei quarti, è destinato a un significativo balzo in classifica, proiettandosi fino al 63º posto.

Il suo percorso nel torneo è stato notevole, avendo eliminato avversari del calibro di Damir Džumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs e Grigor Dimitrov, dimostrando grande solidità e determinazione.

In sintesi, la giornata di Cobolli a Wimbledon si è rivelata una vera e propria prova di maturità, non solo tecnica ma anche caratteriale, in un contesto dove la pressione e le elevate aspettative possono influenzare in maniera determinante l'esito di una partita di tale calibro.