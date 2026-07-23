La stagione 2026 di Formula 1 si sta rivelando particolarmente impegnativa per il team Aston Martin, che ha dovuto affrontare ritardi nella consegna della nuova monoposto e numerose problematiche legate al suo design iniziale. In vista del Gran Premio d’Ungheria, la scuderia ha introdotto un significativo pacchetto di aggiornamenti, ma il direttore di pista Mike Krack ha tenuto a precisare che questo non rappresenta un momento di "prova decisiva" per le sorti del team.

Krack ha chiarito che il nuovo pacchetto, da alcuni definito una vera e propria vettura B-spec, costituisce solamente una delle molteplici tappe previste nel lungo percorso di sviluppo della monoposto.

“Non sarà una prova decisiva. Siamo tutti realisti. Avevamo un piano e lo abbiamo seguito. Successi e battute d’arresto sono intrinseci allo sport. Siamo già stati in situazioni complesse e stiamo lavorando per superarle, ma sono necessari ulteriori passi e questo è solo un elemento della nostra strategia di sviluppo”, ha dichiarato Krack. Il dirigente ha inoltre evidenziato che l’upgrade introdotto a Budapest è di notevole importanza sia dal punto di vista aerodinamico sia per la riduzione del peso, ma ha sottolineato che non garantirà immediatamente la massima performance, richiedendo tempo per essere pienamente compreso e sfruttato al meglio dalla squadra.

Un passo cruciale nel percorso di sviluppo

Il nuovo telaio, frutto della progettazione del team principal Adrian Newey, è stato installato su entrambe le vetture, quelle di Fernando Alonso e Lance Stroll, che disporranno di tutte le nuove componenti già a partire dal weekend ungherese. Krack ha fornito rassicurazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio per la nuova specifica e ha confermato che il piano originario prevedeva di equipaggiare entrambe le AMR26 con tutti gli aggiornamenti. “Sono fiducioso. Questo era il nostro piano, abbiamo lavorato in questa direzione e sono piuttosto sicuro che saremo pronti”, ha affermato Krack, dissipando ogni dubbio sulla preparazione.

La pressione mediatica sull’efficacia di questo pacchetto è stata considerevole, anche in virtù del fatto che Aston Martin non aveva introdotto aggiornamenti significativi fino al Gran Premio d’Ungheria.

Tuttavia, la squadra mantiene ferma la propria posizione, insistendo sul fatto che si tratta solo del primo stadio di una strategia di sviluppo più ampia e continuativa, che proseguirà nei prossimi appuntamenti del campionato, senza attribuire a questo singolo evento un peso eccessivo.

Prospettive future e continuità degli aggiornamenti

Guardando oltre l’appuntamento di Budapest, è già in programma un ulteriore aggiornamento della power unit Honda, previsto immediatamente dopo la pausa estiva, in occasione del Gran Premio d’Olanda. L’obiettivo esplicito di Aston Martin è quello di rientrare stabilmente nel gruppo di metà classifica, sfruttando ogni fase del percorso di sviluppo per ridurre il divario con i diretti concorrenti.

“Avremo queste regolamentazioni per i prossimi anni e, a mio parere, questo è solo un singolo passo”, ha concluso Krack, ribadendo che il processo di crescita e miglioramento del team proseguirà con determinazione, senza lasciarsi condizionare da pressioni eccessive legate a un unico weekend di gara.