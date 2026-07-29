Il Milan ha rilasciato una nota ufficiale per smentire categoricamente le voci infondate e prive di ogni veridicità che, con preoccupante rapidità, erano circolate sul web riguardo alla presunta scomparsa di Franco Baresi. La società rossonera ha definito tali informazioni come “false notizie”, sottolineando con la massima fermezza che l’ex capitano e icona indiscussa del club sta attraversando un momento personale delicato. In virtù di ciò, il Milan ha rivolto un accorato invito a tutti, chiedendo di rispettare la privacy di Baresi e della sua famiglia in questo frangente particolarmente sensibile, evitando la diffusione di notizie non verificate che possono causare ulteriore disagio.

La posizione ufficiale del club rossonero

La decisione di chiarire la situazione è stata presa con tempestività, con il comunicato diffuso sui canali social ufficiali del Milan. Questo intervento mirava a dissipare ogni dubbio e a rassicurare la vasta platea di tifosi e appassionati, che seguono con affetto le vicende legate alle sue leggende. Nel testo integrale della nota, si legge con chiarezza: “AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento.” Il messaggio è stato concepito per essere diretto, inequivocabile e per evidenziare la serietà della situazione, nonché la necessità di un comportamento responsabile da parte di tutti gli utenti del web.

La precisazione urgente da parte della dirigenza rossonera si è resa indispensabile in risposta a una serie di speculazioni completamente infondate che avevano generato notevole preoccupazione e sconcerto tra i numerosi sostenitori del club e l’intera comunità calcistica. Il Milan ha voluto, con questa mossa decisa, riaffermare la propria vicinanza incondizionata e il proprio sostegno affettuoso a Franco Baresi, una figura storica e amata, e ai suoi cari. Contemporaneamente, ha ribadito l’importanza fondamentale di un profondo rispetto per la sua riservatezza, specialmente in un periodo così intimo e personale. L’obiettivo primario di questa comunicazione era duplice: da un lato, bloccare immediatamente la diffusione di contenuti speculativi e potenzialmente dannosi; dall’altro, ribadire con forza la natura completamente priva di fondamento di tali affermazioni, proteggendo l'immagine e la dignità dell'ex campione e di chi gli sta accanto. La società ha così voluto porre fine a ogni tipo di speculazione, invitando alla prudenza e alla verifica delle fonti.