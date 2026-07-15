Un acceso contrasto sta infiammando i rapporti tra la Major League Baseball (MLB) e la MLB Players Association (MLBPA) in merito alle regole di partecipazione dei giocatori ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Questa disputa, che emerge a pochi mesi dall’avvio delle cruciali trattative per il nuovo contratto collettivo (CBA), alimenta il timore di un possibile lockout, un blocco delle attività che potrebbe compromettere la stagione 2027. Il dissidio, palesatosi durante le interviste pre-All-Star Game, verte su questioni delicate quali la partecipazione obbligatoria, le coperture assicurative e le spese logistiche per alloggi e biglietti dei familiari.

La partecipazione obbligatoria ai Giochi

La proposta della Lega mira a rendere la partecipazione ai Giochi Olimpici sostanzialmente obbligatoria per i giocatori idonei. La mancata adesione, senza giustificato motivo, comporterebbe l’inserimento nella restricted list, con conseguente perdita di stipendio e anzianità di servizio. Il sindacato, tuttavia, ha reagito con fermezza a queste condizioni, definendole inaccettabili e ribadendo che la decisione sulla partecipazione dovrebbe spettare unicamente ai giocatori, come già avviene per il World Baseball Classic.

Altri punti di disaccordo e il clima di tensione

Oltre alla controversa partecipazione forzata, le parti restano divise su altre importanti questioni logistiche e finanziarie.

Permangono dubbi su chi debba farsi carico delle assicurazioni per i giocatori e delle spese relative agli alloggi e ai biglietti per i loro familiari. Questi nodi irrisolti, uniti a proposte della Lega come l'introduzione di un tetto salariale e la riduzione del numero di round del draft, contribuiscono a creare un clima di forte tensione tra MLB e MLBPA. Le trattative per il nuovo contratto collettivo si preannunciano complesse, con divergenze significative che potrebbero richiedere ulteriori confronti prima di giungere a un accordo.