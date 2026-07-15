Il campione azzurro Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, ha celebrato il suo trionfo con un momento di inusuale leggerezza e divertimento lontano dai campi da tennis. Dopo aver superato Alexander Zverev in una finale memorabile e aver conquistato il suo primo titolo Slam dell’anno, il tennista si è concesso una parentesi golfistica che ha regalato ai suoi tifosi un inatteso spettacolo.

Il dietro le quinte di questa singolare esultanza è stato condiviso dal suo supercoach, Darren Cahill. Attraverso il suo ormai tradizionale dump di fine torneo, pubblicato sul proprio profilo Instagram, Cahill ha offerto alcuni momenti inediti del successo londinese.

Tra questi, un video ha catturato l'attenzione, mostrando Sinner alle prese con una buca di golf piuttosto ravvicinata. Nonostante in passato avesse ammesso di dover ancora migliorare le sue abilità golfistiche, questa volta l'azzurro ha centrato l'obiettivo, scatenando un'esultanza incontenibile. Ha gridato a pieni polmoni prima di esibirsi nella celebre celebrazione di Cristiano Ronaldo: un salto iconico seguito dal grido “siuum”.

Un Wimbledon da ricordare per Sinner

La vittoria di Sinner su Zverev nella finale di Wimbledon ha ulteriormente consolidato il suo straordinario momento di forma e la sua innegabile capacità di imporsi sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. Questo successo rappresenta il secondo titolo consecutivo per il tennista italiano sull’erba londinese, un risultato che lo consacra definitivamente tra i grandi di questo sport.

L’episodio golfistico, condiviso dal suo allenatore, ha inoltre messo in luce il lato più umano e giocoso di Sinner, dimostrando la sua abilità di divertirsi e di coinvolgere il pubblico anche al di fuori del contesto agonistico.

La finale contro Zverev

La finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è stata caratterizzata da scambi spettacolari e un’intensità notevole, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Sinner ha saputo gestire con maestria i momenti chiave del match, imponendosi in quattro set e difendendo così il titolo conquistato l’anno precedente. La sua capacità di mantenere alta la concentrazione nei frangenti decisivi si è rivelata determinante per il successo finale. Il match ha offerto agli amanti del tennis uno spettacolo di altissimo livello, confermando Sinner come uno dei protagonisti assoluti e più brillanti del circuito internazionale.