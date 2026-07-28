Il mercato dei trasferimenti della Major League Baseball si infiamma con l'avvicinarsi del trade deadline, fissato per il 3 agosto. Due situazioni in particolare stanno catalizzando l'attenzione: la contesa per il giovane All-Star CJ Abrams e la valutazione di un possibile ritorno di Freddy Peralta ai Milwaukee Brewers. Questi due fronti di mercato promettono di animare le prossime giornate, con squadre di spicco pronte a muoversi per rafforzare i propri roster in vista della fase cruciale della stagione.

La Contesa per l'Interbase CJ Abrams

I Washington Nationals si mostrano aperti ad ascoltare offerte per il loro talentuoso interbase All-Star CJ Abrams.

La scadenza per le trattative è imminente, fissata per il 3 agosto alle ore 18 ET. Tra le franchigie che hanno manifestato il maggiore interesse e che si trovano in prima linea nella corsa per acquisire il giocatore, spiccano i Boston Red Sox e i New York Yankees, due delle squadre più blasonate del campionato.

Nonostante la richiesta iniziale fosse stata ritenuta troppo elevata in passato, anche i Milwaukee Brewers potrebbero rientrare attivamente nella trattativa, pronti a valutare nuovamente le condizioni per Abrams. Il giovane interbase sta vivendo una stagione di alto livello e di alto profilo, attirando l'attenzione di numerosi osservatori. Sebbene non sia stato ufficialmente dichiarato sul mercato, i Nationals si stanno preparando a intavolare serie discussioni, riconoscendo che Abrams potrebbe rappresentare il pezzo chiave di uno scambio significativo.

Il Potenziale Ritorno di Freddy Peralta ai Brewers

Sul fronte dei lanciatori, i Milwaukee Brewers sono alla ricerca di rinforzi per il loro reparto partenti, attualmente alle prese con diversi infortuni. La necessità di consolidare la rotazione in vista della scadenza del 3 agosto è pressante. In questo contesto, il nome di Freddy Peralta, ex asso della squadra e ora in forza ai Mets, è tornato con insistenza al centro delle speculazioni di mercato.

La possibilità di una reunion tra Peralta e i Brewers è alimentata da diversi fattori. Il suo basso ingaggio lo rende particolarmente appetibile, offrendo un'opportunità di mercato definita "buy low". Inoltre, la sua profonda familiarità con l'organizzazione e il sistema di gioco dei Brewers lo rendono un candidato ideale per integrarsi rapidamente e rafforzare la rotazione. Il suo ritorno sarebbe visto come una mossa strategica per affrontare le sfide future, soprattutto considerando le attuali difficoltà legate agli infortuni nel bullpen.