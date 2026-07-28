Il ritorno di Draymond Green nel roster dei Golden State Warriors porta una ventata di stabilità, ma non risolve le criticità strutturali di una squadra che appare ancora sottodimensionata e con un nucleo invecchiato. La formazione titolare proiettata, dopo la firma di Green, vede Stephen Curry come playmaker, affiancato da Brandin Podziemski come guardia, Yaxel Lendeborg come ala piccola, Draymond Green come ala forte e Kristaps Porziņģis come centro. Dalla panchina, De’Anthony Melton, Will Richard, Gui Santos, Charles Bassey e Al Horford completano una rotazione che solleva più di un interrogativo sulla profondità e sulla tenuta fisica del gruppo, aspetti fondamentali per affrontare una stagione impegnativa nella Western Conference.

Panchina: incognite e le sfide per la Western Conference

La situazione della panchina resta un punto interrogativo cruciale. La squadra necessita che giocatori come Al Horford e De’Anthony Melton mantengano una buona condizione fisica, mentre i giovani Will Richard e Gui Santos sono chiamati a compiere passi avanti significativi per poter competere ad alto livello. Si ipotizza anche un possibile innesto in corsa di DeMar DeRozan come scorer per la seconda unità, ma questa soluzione è vista più come un rimedio temporaneo che una svolta strutturale definitiva. Il roster, nel complesso, non sembra attrezzato per affrontare la feroce concorrenza della Western Conference, a meno che non si verifichino contemporaneamente una serie di condizioni favorevoli: stagioni senza infortuni, crescita dei giovani e rientri efficaci dei giocatori chiave.

Al Horford: esperienza contro età e l'urgenza di rinforzi tra le guardie

La conferma di Al Horford, con un biennale da 14 milioni di dollari, aggiunge esperienza e leadership, ma non contribuisce a ringiovanire il gruppo. Horford, nonostante una stagione limitata dagli infortuni, ha dimostrato di essere decisivo nei momenti chiave, come le quattro triple messe a segno nel play-in contro i Clippers. Il reparto lunghi ora conta su Green, Horford, Lendeborg e Santos, ma la squadra evidenzia una marcata carenza nel reparto esterni. Oltre a Stephen Curry, Brandin Podziemski e Will Richard, le alternative sono poche e spesso condizionate dagli infortuni, lasciando il backcourt vulnerabile. Per ovviare a questa criticità, la dirigenza valuta possibili rinforzi tra le guardie, sia tramite scambi mirati che sul mercato dei free agent.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano Quinten Grimes, Anfernee Simons e Collin Sexton, profili che potrebbero portare il talento e la profondità necessari per bilanciare il roster e aumentare le ambizioni competitive dei Warriors.