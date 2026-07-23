La Major League Baseball (MLB) affronta una fase critica a causa della proposta di un salary cap avanzata dai proprietari delle squadre. Questa iniziativa ha riacceso le tensioni con l'associazione giocatori (MLBPA), paventando il rischio di un nuovo lockout al termine dell'attuale accordo collettivo. Il dibattito verte sull'introduzione di un tetto salariale, misura che la MLBPA ha sempre categoricamente respinto, minacciando di condurre le trattative a un prolungato stallo.

La proposta dei proprietari per il 2027 fissa un tetto massimo di spesa di 245,3 milioni di dollari, inclusi benefit e bonus pre-arbitrato, e un minimo obbligatorio di 171,2 milioni.

Tale sistema impatterebbe otto squadre, tra cui i Los Angeles Dodgers, i New York Mets e i New York Yankees, costringendole a ridurre drasticamente i budget. Al contempo, dodici squadre dovrebbero incrementare la spesa complessiva di oltre 600 milioni di dollari. Bryan Reynolds, esterno dei Pittsburgh Pirates, ha sintetizzato la posizione dei giocatori: "Il cap è praticamente un non-starter".

Le ragioni e le posizioni delle parti

I proprietari sostengono il salary cap come strumento per "livellare il campo di gioco, condividendo i ricavi con i giocatori al 50/50", come dichiarato dal portavoce MLB Glen Caplin. Il piano include una condivisione equa dei ricavi televisivi e l'adozione di un sistema di escrow per garantire la ripartizione dei guadagni.

La controparte sindacale, guidata da Bruce Meyer, ha però fermamente respinto l'offerta: "I proprietari miliardari non cercano di limitare i loro profitti o il valore delle loro attività, ma solo i salari dei giocatori. È una mossa per controllare i costi, aumentare i profitti e massimizzare il valore delle franchigie, tutto a spese dei giocatori passati, presenti e futuri".

Il confronto si inserisce in un contesto di marcate disparità economiche tra le squadre e di una notevole crescita dei ricavi della MLB, aumentati del 247% dal 2003, mentre i salari dei giocatori sono cresciuti del 149%. I giocatori rivendicano maggiore libertà nella free agency, diritti di arbitrato salariale potenziati e una soglia salariale minima più elevata.

I proprietari, d'altro canto, mirano a contenere la formazione di "super-team" nelle grandi piazze di mercato.

Diritti televisivi: un fattore decisivo

Oltre alla controversia sul salary cap, un elemento cruciale potrebbe accelerare le trattative: le clausole inserite nei contratti televisivi della lega. Questi accordi prevedono che, qualora una stagione dovesse essere ridotta sotto una certa soglia di partite, i diritti TV verrebbero automaticamente estesi di un anno. Un prolungato lockout, con la conseguente perdita di partite di regular season, esporrebbe la MLB al rischio di posticipare la negoziazione di nuovi contratti multimiliardari con le principali emittenti, comportando potenziali perdite economiche significative a lungo termine.

Questo scenario rappresenta un punto di pressione che potrebbe indurre i proprietari a cercare un'intesa più rapida per scongiurare gravi danni finanziari.

Il confronto tra le parti resta dunque acceso e la prospettiva di un lockout rimane concreta. Le trattative, come emerso, potrebbero intensificarsi solo in prossimità della scadenza dell'attuale accordo, quando la minaccia di perdere partite e introiti diventerà una realtà imminente. Il futuro della MLB dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra le esigenze di competitività, la sostenibilità economica e la tutela dei diritti dei giocatori.