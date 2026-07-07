Chicago – Il mock draft MLB 2026 per il primo turno ha registrato significativi scossoni in seguito ai recenti regionali del college baseball. Sebbene Roch Cholowsky mantenga salda la sua posizione di vertice, altri prospetti come Vahn Lackey, Grady Emerson e Jackson Flora stanno rapidamente guadagnando posizioni, modificando le previsioni iniziali.

La Top 5 del Mock Draft 2026

Al primo posto si conferma Roch Cholowsky, interbase di UCLA. È unanimemente considerato il prospetto più completo e quello più prossimo al debutto in Major League. Nonostante l’eliminazione anticipata della sua squadra, la sua eccezionale completezza lo rende il favorito per la prima scelta dei White Sox.

I Tampa Bay Rays, con la seconda scelta, potrebbero orientarsi su Grady Emerson, interbase proveniente dal liceo Fort Worth Christian (Texas). Emerson vanta ottime valutazioni in ogni aspetto del gioco ed è già etichettato come un potenziale erede di Wander Franco.

La terza posizione vede l’ascesa di Vahn Lackey, ricevitore di Georgia Tech. Lackey ha brillato intensamente durante i regionali, distinguendosi per la sua potenza al piatto e la sua abilità nella gestione del monte di lancio, qualità che gli sono valse paragoni con il celebre Joe Mauer.

Per la quarta scelta, i San Francisco Giants potrebbero considerare Jacob Lombard, interbase di Gulliver Prep (Florida). Lombard, fratello di un promettente prospetto degli Yankees e figlio di un ex giocatore di Major League, spicca per le sue ottime doti atletiche e le sue capacità difensive.

Infine, al quinto posto, i Pittsburgh Pirates potrebbero optare per Jackson Flora, lanciatore destro di UC Santa Barbara. Flora è ritenuto il miglior prospetto sul monte della sua classe, grazie a un fisico imponente e al potenziale per contribuire a una rotazione di lanciatori dominante.

Altri Nomi in Ascesa

Oltre alla top 5, diversi altri nomi stanno emergendo nel panorama del draft. I Los Angeles Angels, con la dodicesima scelta, potrebbero selezionare Chris Hacopian (Texas A&M). Subito dopo, al tredicesimo posto, i Cardinals potrebbero puntare su Hunter Dietz (Arkansas), mentre i Marlins, alla quattordicesima posizione, potrebbero scegliere Liam Peterson (Florida).

Più avanti nel primo turno, al diciottesimo posto, i Reds potrebbero orientarsi su Tyler Bell (Kentucky).

I Guardians, con la diciannovesima scelta, potrebbero considerare Zion Rose (Louisville), e infine, i Red Sox, al ventesimo posto, potrebbero assicurarsi Jared Grindlinger (Huntingdon Beach, California).

Tendenze del Draft e Prospetti Universitari

Le tendenze attuali del draft evidenziano una chiara preferenza per la "safety with college bats" (sicurezza con battitori universitari), un orientamento emerso con forza dopo le College World Series e il Draft Combine. Si registra un notevole aumento di prospetti universitari all'interno della top 5, riflettendo questa strategia.

In questo contesto, le squadre stanno privilegiando giocatori già pronti per il professionismo. Questa tendenza rafforza ulteriormente la posizione di prospetti di spicco come Cholowsky, Lackey e Flora, che si distinguono per la loro maturità e le loro prestazioni consolidate.