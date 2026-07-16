Una decisione senza precedenti da parte della FIFA sta generando ampie polemiche in vista delle finali dei Mondiali. Per la prima volta, l'accesso alle conferenze stampa che precedono l'atto conclusivo del torneo sarà a pagamento per il pubblico. Un numero limitato di biglietti è stato infatti reso disponibile, con un costo di 80 dollari per chi desidera partecipare di persona a questi appuntamenti cruciali.

All'evento sono attesi protagonisti di spicco del mondo del calcio: gli allenatori delle nazionali di Argentina e Spagna, insieme al presidente della FIFA, Gianni Infantino.

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra la FIFA e il suo partner commerciale Fanatics, ha immediatamente suscitato forti critiche da parte degli osservatori e della stampa internazionale.

Le opportunità di monetizzazione non si fermano all'ingresso. Secondo indiscrezioni, chi desidera un autografo o una foto con l'ex calciatore Rio Ferdinand dovrà sborsare una cifra che potrebbe superare i 100 dollari. Questa mossa è stata aspramente condannata dal The Times, che l'ha etichettata come l'ultima strategia della FIFA per "fare cassa sui Mondiali", evidenziando una tendenza sempre più marcata verso la commercializzazione.

Conferenze stampa: da evento media a spettacolo a pagamento

La vendita di biglietti per assistere alle conferenze stampa finali rappresenta una rottura significativa con la tradizione.

Queste sessioni, storicamente riservate esclusivamente ai rappresentanti dei media, sono ora aperte al pubblico pagante, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo accessibile solo dietro compenso. Il prezzo di 80 dollari per l'ingresso e l'ulteriore costo per incontrare una figura di spicco come Rio Ferdinand evidenziano chiaramente la volontà della FIFA di monetizzare ogni singolo aspetto dell'evento sportivo globale.

Approfondendo i dettagli, fonti indipendenti hanno specificato che il costo per un biglietto singolo per adulto ammonta a 81,54 dollari per una giornata di accesso. È importante sottolineare che, nonostante il pagamento, i partecipanti non avranno la possibilità di porre domande dirette ai relatori.

Sono stati inoltre proposti pacchetti familiari, con prezzi che possono arrivare fino a 857 dollari per un accesso di quattro giorni, delineando un'offerta diversificata ma sempre orientata al profitto.

Le reazioni e il contesto delle polemiche sulla FIFA

L'introduzione di un costo per le conferenze stampa ha generato un'immediata e diffusa ondata di polemiche. Il The Times ha espresso una ferma condanna, definendo questa scelta un'ulteriore operazione di sfruttamento economico del torneo. Tali critiche si inseriscono in un contesto più ampio di contestazioni che hanno già colpito la FIFA, accusata in passato di applicare prezzi eccessivi per i biglietti delle partite, di adottare pratiche opache nella gestione degli eventi e di impiegare dinamiche di vendita aggressive.

La decisione di rendere a pagamento le conferenze stampa pre-finale è interpretata come parte integrante di una strategia di monetizzazione complessiva del torneo. Questa politica, sempre più evidente, continua a sollevare seri interrogativi sul ruolo crescente del denaro e della commercializzazione nell'organizzazione dei Mondiali, alimentando il dibattito sull'accessibilità e lo spirito del calcio.