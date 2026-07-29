La penultima giornata dei Mondiali di scherma in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia un epilogo amaro, con le squadre azzurre di sciabola femminile e spada maschile che hanno entrambe visto sfumare l'accesso alle fasi successive del torneo. Entrambe le compagini sono state sconfitte all'ultima stoccata, un esito che ha lasciato un profondo senso di delusione, segnando la prima volta in questa rassegna iridata che l'Italia non è riuscita a salire sul podio.

La squadra di sciabola femminile è stata protagonista di un confronto estremamente combattuto nei quarti di finale.

Le atlete italiane hanno affrontato la Francia in una sfida all'ultimo respiro, dove ogni stoccata è stata decisiva. Il match si è sviluppato con grande intensità, mantenendo viva la speranza di un successo azzurro fino agli istanti finali. Tuttavia, la contesa si è conclusa con il punteggio di 45-44 in favore delle avversarie transalpine, un margine minimo che ha precluso alle sciabolatrici italiane l'accesso alle semifinali e, di conseguenza, la possibilità di giocarsi una medaglia. La delusione è stata palpabile, considerando la determinazione e l'impegno profusi in pedana contro un'avversaria di alto livello.

Un destino simile ha colpito la squadra di spada maschile. Impegnata negli ottavi di finale, il team azzurro ha incrociato le lame con Israele in un incontro altrettanto teso e avvincente.

La sfida si è protratta oltre il tempo regolamentare, decidendosi solamente al minuto supplementare. In questa fase cruciale, Israele è riuscita a prevalere per 42-41, mettendo fine al percorso degli spadisti italiani. Anche in questo caso, la sconfitta è giunta per un soffio, nonostante la grande prova di carattere e la tenacia dimostrata dagli azzurri in un match che si è rivelato un vero e proprio testa a testa.

L'Italia leader nel medagliere nonostante le sconfitte

Nonostante le eliminazioni odierne e l'assenza di podi in questa penultima giornata di gare, la nazionale italiana di scherma mantiene saldamente la sua posizione di leader nel medagliere per nazioni. Questo primato è il risultato delle eccellenti prestazioni e dei successi ottenuti nelle giornate precedenti della competizione.

L'Italia ha infatti già conquistato un totale di sette medaglie, un bottino significativo che include tre ori e quattro bronzi. Un bilancio che, pur con l'amarezza delle occasioni sfumate, testimonia la profondità, la qualità e la continuità del movimento schermistico azzurro a livello globale.

I Mondiali di scherma di Hong Kong si stanno confermando un banco di prova estremamente impegnativo, caratterizzato da un elevatissimo livello di competitività tra tutte le squadre partecipanti. Le due sconfitte all'ultima stoccata, seppur dolorose e giunte in momenti decisivi, non intaccano la solidità complessiva del gruppo azzurro. L'Italia, pur avendo vissuto un momento di difficoltà, continua a essere una delle protagoniste assolute della rassegna iridata, con i suoi atleti che hanno dimostrato ancora una volta grande spirito di sacrificio, talento e la capacità di confrontarsi ad armi pari con le migliori nazionali del mondo, arrendendosi solo di fronte a dettagli minimi.