Il Team Centro Italia ha brillato ai Campionati Italiani Master Estivi Herbalife di Riccione, dove la coppia formata da Aura Monti e Riccardo Rossi ha conquistato ben due titoli italiani nel nuoto artistico. La società marsicana ha celebrato un nuovo, straordinario risultato, vedendo i suoi atleti imporsi nel doppio misto e nel doppio libero, a conferma del loro valore e della loro posizione di spicco a livello nazionale. Questo successo non è isolato, ma segue la storica vittoria ottenuta a Milano nel febbraio precedente, consolidando ulteriormente il ruolo del Team Centro Italia come protagonista indiscusso nel panorama del nuoto artistico italiano.

Monti e Rossi hanno dimostrato ancora una volta la loro superiorità, superando gli atleti dello Sport Center Parma. Questa vittoria ribadisce la qualità tecnica del lavoro svolto e la costante crescita del progetto sportivo della squadra. Il presidente Massimo De Leonardis ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti, sottolineando l'importanza del risultato: “Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra. Essere oggi ai vertici del nuoto artistico italiano rappresenta un motivo di immenso orgoglio per tutta la società.”

Eccellenti piazzamenti e il ruolo cruciale dello staff tecnico

Il bilancio complessivo della trasferta a Riccione è stato arricchito da ulteriori e significativi piazzamenti.

Riccardo Rossi ha aggiunto al suo palmarès una prestigiosa medaglia d’oro nel solo tecnico, confermando la sua eccellenza individuale. Parallelamente, Aura Monti ha ottenuto un lodevole sesto posto nella stessa specialità, misurandosi con i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. Gli atleti sono stati accompagnati e guidati dalla tecnica Sara Nardantonio, parte di uno staff competente che include anche Anna Maria Di Iorio e Ilaria Petricca. Questo gruppo di professionisti ha contribuito in modo decisivo alla crescita degli atleti e al raggiungimento di tali successi, grazie alla loro professionalità e competenza.

Il palcoscenico dei Campionati Italiani Master di nuoto artistico

I Campionati Italiani Master di nuoto artistico rappresentano l'apice della competizione nazionale per gli atleti di età superiore ai 25 anni e sono organizzati annualmente sotto l'egida della Federazione Italiana Nuoto (FIN). L'edizione 2026, tenutasi a Riccione, ha confermato la città come sede privilegiata per eventi di tale portata nel mondo del nuoto artistico. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da ogni angolo del territorio nazionale, con atleti suddivisi in diverse categorie per fasce d'età. L'evento ha accolto sia i gruppi senior che i master, evidenziando la longevità e la passione per la disciplina, con la presenza anche di squadre storiche che, dopo decenni, sono tornate a gareggiare, animando ulteriormente l'atmosfera competitiva.