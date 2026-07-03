Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio ufficiale è atteso a breve, con ogni probabilità attraverso un messaggio sui social media del presidente Aurelio De Laurentiis, che si prepara a confermare l'investitura del tecnico.

Il tecnico toscano, che ha recentemente risolto il suo contratto con il Milan, è considerato il successore designato di Antonio Conte sulla panchina partenopea. L'accordo raggiunto prevede un contratto che si estende fino al 2029, e la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già oggi o, al massimo, nella giornata di domani.

Contesto e tempistiche dell'accordo

L'esperienza di Allegri con il Milan si è conclusa il 25 maggio, data in cui ha risolto il vincolo contrattuale che lo legava al club rossonero fino al 2027. Questa risoluzione lo ha reso libero di firmare con il Napoli, dove è previsto che rimanga fino al 2029. La conferma dell'arrivo di Allegri da parte del presidente De Laurentiis seguirà la sua consueta modalità, ovvero un post sui social, una pratica già adottata in passato per annunciare l'ingaggio di altri allenatori e calciatori di rilievo.

Il percorso verso l'ufficialità

Il tecnico livornese ha prevalso sulla concorrenza di altri candidati, tra cui Vincenzo Italiano, riuscendo a raggiungere un'intesa con il club campano.

Il contratto, i cui termini principali sono stati già definiti, attende ora soltanto la formalizzazione. È interessante notare che la firma potrebbe avvenire anche da remoto, una modalità che si discosta dalle prassi precedenti, quando i suoi predecessori erano soliti firmare direttamente nella sede romana del club.

I dettagli dell'accordo contrattuale

L'intesa tra Massimiliano Allegri e il Napoli prevede un contratto biennale, con un'opzione per una terza stagione. L'ingaggio si attesta intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Questo accordo è stato finalizzato dopo un'accelerazione significativa nelle trattative, durante le quali il presidente De Laurentiis ha sempre mantenuto Allegri come la sua prima scelta per la guida tecnica della squadra azzurra.

Il tecnico ha, quindi, superato la candidatura di Italiano, che inizialmente sembrava essere in una posizione di vantaggio. L'ottenimento dell'accordo definitivo è stato possibile solo in seguito alla risoluzione del contratto con il Milan, un passaggio che ha rappresentato l'ultimo ostacolo di natura formale prima della chiusura dell'operazione.