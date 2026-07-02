Novak Djokovic ha preso una ferma posizione in difesa di Serena Williams dopo il suo recente ritorno sui campi di Wimbledon, esortando il pubblico e gli addetti ai lavori a mettere da parte le critiche e a riconoscere il valore di una leggenda che torna a competere. La Williams, all'età di 44 anni e madre di due figli, ha disputato il suo primo incontro di singolare professionistico dopo oltre tre anni e nove mesi, affrontando l'australiana Maya Joint davanti a un Centre Court gremito.

Nonostante la sconfitta per 6-3, 6-7(6), 6-3, la presenza di Serena Williams ha generato grande attenzione, ma anche alcune polemiche.

Alcuni critici hanno espresso dubbi sulla sua decisione di accettare una wild card e di non presentarsi alla conferenza stampa post-partita. Secondo il suo agente, Jill Smoller, tale assenza sarebbe stata motivata da un infortunio al ginocchio subito al termine del primo set.

Il richiamo di Djokovic: apprezzare la grandezza

Dopo aver superato Stefanos Tsitsipas e raggiunto il terzo turno, Djokovic ha voluto esprimere pubblicamente il suo sostegno a Williams. "Le persone devono calmarsi un po' con giudizi e critiche e tutto il resto", ha dichiarato. "Godiamoci la grandezza, chi è lei, cosa rappresenta per questo sport". Il campione serbo ha sottolineato come sia del tutto normale che una campionessa di 44 anni, lontana dalle competizioni da anni e con due figli, non sia ancora al massimo della forma.

"Non ha giocato una partita da così tanti anni. È normale che non sia ancora al massimo dal punto di vista del movimento", ha aggiunto.

Djokovic ha inoltre evidenziato un'aspettativa comune: "Quando si parla di Serena, come anche nel mio caso o in quello di altri grandi campioni, la gente si aspetta sempre che tu giochi al massimo perché è abituata a vederti dominare per tanti anni". Tuttavia, ha ribadito che "il suo desiderio di provarci e di tornare è un dono incredibile per il nostro sport. Non capisco perché non venga apprezzato abbastanza".

Il futuro di Serena e il valore del ritorno

Il sette volte campione di Wimbledon ha ribadito la sua profonda ammirazione per Williams: "Ho sempre tifato per Serena.

Sono sicuro che avrebbe voluto vincere almeno una partita, conoscendo la sua mentalità da campionessa. Non è felice solo di essere in campo, vuole vincere". Djokovic ha espresso la chiara speranza di rivederla ancora in campo: "Spero, per il bene del tennis e di tutti noi, di poterla vedere ancora. Nessuno sa davvero cosa succederà, ma penso che lo US Open sia un torneo dove vorrebbe giocare. Giocare nello Slam di casa sarebbe fantastico per lei e per tutti".

Il ritorno di Serena Williams, secondo Djokovic, rappresenta un momento da celebrare e non da giudicare. "Il suo volerci riprovare è un regalo incredibile per il nostro sport. La sostengo davvero, l’ho sempre fatto, e spero che giocherà ancora", ha concluso.