Il pilota Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale, ha ricevuto una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria. Questa decisione lo costringerà a partire dalla settima posizione nella gara di domenica, a seguito di un mancato rallentamento sufficiente in regime di bandiera gialla durante le qualifiche all’Hungaroring, esposta dopo un testa-coda di Max Verstappen.

La sanzione è stata imposta dopo un'indagine post-qualifica che ha accertato la violazione del regolamento FIA da parte di Antonelli. Il pilota non ha rispettato le rigorose disposizioni previste dall’Appendice H, Articolo 2.5.5 b) del Codice Sportivo Internazionale e dall’Articolo B1.8.4a del regolamento FIA di Formula 1.

Tali norme sono cruciali per la sicurezza in pista, imponendo ai piloti di ridurre drasticamente la velocità quando viene segnalato un pericolo.

Le conseguenze sulla griglia di partenza

Inizialmente, Antonelli aveva fatto segnare il terzo tempo più veloce nella sessione di qualifica. Aveva persino guadagnato una posizione provvisoria in griglia, beneficiando di una penalità inflitta a Lewis Hamilton, anch'egli sanzionato con tre posizioni per un episodio di ostruzione nei confronti di Oscar Piastri durante la Q3. Tuttavia, la decisione dei commissari ha annullato questo vantaggio, facendo retrocedere l'italiano alla settima casella e rendendo più ardua la sua sfida per consolidare il vantaggio nella classifica piloti.

Questa penalità rappresenta un ostacolo significativo per il leader del mondiale. Partire dalla settima posizione richiederà una gara in rimonta particolarmente impegnativa, specialmente su un circuito come l'Hungaroring, noto per essere tradizionalmente difficile per i sorpassi. La sua corsa verso il podio si preannuncia quindi molto più complessa, aggiungendo pressione alla sua performance.

Il contesto regolamentare e la sicurezza in pista

La decisione dei commissari si inserisce in un quadro di particolare attenzione alle norme di sicurezza in Formula 1, in special modo per quanto concerne il rispetto delle bandiere gialle. Il regolamento è chiaro nell'imporre ai piloti di rallentare in modo evidente per garantire l'incolumità di tutti i partecipanti e del personale di pista.

È da notare che la stessa sessione di qualifica ha visto un'altra penalità di tre posizioni, quella inflitta a Lewis Hamilton per un episodio distinto di impedimento nei confronti di un altro pilota.

La gestione delle penalità in griglia è un fattore determinante che può alterare profondamente le strategie delle squadre e le aspirazioni dei piloti di ottenere un buon risultato. Nel caso di Antonelli, questa sanzione aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità e interesse a una gara che si prospetta già molto combattuta, con il leader del mondiale chiamato a una prestazione di grande spessore per difendere la sua posizione di vertice in campionato e mantenere la testa della classifica.