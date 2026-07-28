La sfida tra Emma Navarro e Elisabetta Cocciaretto, valida per un posto nei quarti di finale del WTA di Washington, è in programma mercoledì 29 luglio alle 14:00 sul cemento della capitale statunitense. La giocatrice di casa, Navarro, arriva all'appuntamento dopo una vittoria netta, mentre l'italiana, Cocciaretto, ha superato il primo turno al termine di una battaglia estenuante. Sul veloce di Washington, i favori del pronostico pendono dalla parte dell'americana, ma l'azzurra ha già dimostrato tenacia nel sovvertire le gerarchie.

Navarro favorita, ma Cocciaretto pronta alla sorpresa

Le quote dei bookmaker confermano Emma Navarro come netta favorita. 10Bet quota il successo dell'americana a 1.38, mentre la vittoria di Elisabetta Cocciaretto è offerta a 2.90. Betfair propone cifre simili: 1.36 per Navarro e 3.00 per Cocciaretto. Questa valutazione si basa sul ranking mondiale, sul fattore campo e sulla superficie, storicamente più congeniale a Navarro. Il pronostico pende decisamente dalla sua parte, lasciando a Cocciaretto il ruolo di underdog. Tuttavia, in questa posizione, l'italiana potrebbe trovare la libertà mentale per esprimere il suo miglior tennis.

Analisi tattica: potenza americana contro resilienza azzurra

I numeri del primo turno offrono un quadro dettagliato dello stato di forma delle due atlete.

Emma Navarro ha superato Sofia Kenin con un perentorio 6-0, 7-5, mettendo a segno 18 ace. La sua efficacia al servizio è un'arma fondamentale, ma si accompagna a 9 doppi falli. La sua prima palla (58% di prime in campo) è redditizia (69% di punti vinti), ma la seconda è un punto debole (38% di punti vinti). In risposta, Navarro ha mostrato incisività, convertendo 6 delle 10 palle break create. Elisabetta Cocciaretto ha invece vinto una maratona di tre set contro Clara Tauson (4-6, 7-6, 7-6), dimostrando grande resilienza. Il suo servizio è più tattico, con una prima più costante (62%) e un buon rendimento sulla seconda (58% di punti vinti). La nota dolente è stata la scarsa concretezza nei momenti chiave, con solo 3 palle break convertite su 14.

Un aspetto che dovrà migliorare contro Navarro.

Ranking e precedenti: un confronto inedito

La classifica mondiale WTA vede Emma Navarro al numero 26, posizione che testimonia una solida presenza nell'élite del tennis femminile. Elisabetta Cocciaretto occupa la posizione numero 71, con un movimento in salita che certifica il suo buon momento di forma. Il divario di 45 posizioni è significativo. Navarro è abituata a palcoscenici importanti, mentre per Cocciaretto questa partita rappresenta un'opportunità per misurarsi contro una top-30. Non esistono precedenti ufficiali tra le due tenniste; questo sarà il loro primo incontro, rendendo il match ancora più imprevedibile.

Il cemento di Washington sarà teatro di un duello tattico.

Navarro cercherà di abbreviare gli scambi con il suo servizio e le sue accelerazioni. Cocciaretto punterà a prolungare i rally, a muovere l'avversaria e a sfruttare le crepe nel gioco aggressivo dell'americana, in particolare attaccando una seconda di servizio vulnerabile. La capacità dell'italiana di convertire le palle break e di resistere alla pressione iniziale sarà la chiave per trasformare un pronostico apparentemente chiuso in una battaglia aperta.