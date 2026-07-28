La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si trova ad affrontare oggi, martedì 28 luglio, una giornata di fondamentale importanza per il futuro della Nazionale italiana. È infatti in programma il consiglio federale, convocato con urgenza dal presidente Giovanni Malagò, con l'obiettivo primario di risolvere la profonda crisi che ha travolto la federazione dopo il controverso "caso Andrea Pirlo" e le successive dimissioni di figure chiave come Paolo Maldini e Leonardo.

La crisi: il caso Pirlo e le dimissioni eccellenti

La situazione ha assunto contorni drammatici in seguito al fallimento dell'accordo per affidare la panchina azzurra ad Andrea Pirlo.

Questo intoppo è stato causato dai suoi presunti legami con la società di scommesse russa Fonbet, un'associazione ritenuta inaccettabile e che ha generato un blocco politico-mediatico significativo. A seguito di questo stop inatteso, Paolo Maldini, che ricopriva il ruolo di direttore tecnico, e Leonardo, consulente strategico, hanno rassegnato le proprie dimissioni. La loro collaborazione, iniziata appena poche settimane prima, si è così interrotta bruscamente, lasciando un vuoto significativo nella struttura federale.

Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha espresso sorpresa per gli sviluppi, affermando che "Non siamo abituati a certe situazioni". Ha inoltre sottolineato che il presidente Malagò non aveva ancora comunicato nomi specifici per la successione.

Abete ha evidenziato come fino a poco tempo prima si stessero ancora valutando le alternative proposte proprio da Maldini e Leonardo, ma ora è imperativo "ripartire da un progetto serio" per la Nazionale.

Il consiglio federale e la ricerca del nuovo commissario tecnico

Il consiglio federale, riunito in questa giornata cruciale, ha il compito di individuare una soluzione rapida ed efficace per la guida tecnica della Nazionale. Nel pomeriggio, il presidente Malagò ha tenuto incontri con le diverse componenti del calcio italiano – rappresentanti di Serie A, Serie B, Serie C, del settore dilettantistico, dei tecnici e dei calciatori. L'obiettivo di queste consultazioni è fare il punto della situazione in modo approfondito e accelerare il processo di scelta del nuovo commissario tecnico (CT), una figura ritenuta fondamentale per la stabilità e il rilancio del progetto azzurro.

I nomi che circolano con maggiore insistenza per la panchina della Nazionale sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, considerati i principali candidati. Tuttavia, emergono anche altre opzioni come possibili alternative: tra queste, vengono menzionati Thiago Motta e Raffaele Palladino. L'intenzione dichiarata è quella di giungere a una decisione definitiva entro la giornata odierna, per superare l'attuale fase di incertezza.

Dettagli sulla breve esperienza di Maldini e Leonardo

L'incarico di Paolo Maldini come direttore tecnico e di Leonardo come advisor era stato ufficializzato l'11 luglio. La loro missione era quella di guidare la ricostruzione e il rilancio del progetto sportivo della Nazionale.

Tuttavia, la loro esperienza si è conclusa dopo soli sedici giorni. La ragione principale di questa interruzione anticipata è stata l'opposizione, definita come un "blocco politico-mediatico", alla candidatura di Andrea Pirlo. I legami di Pirlo con la società di scommesse Fonbet sono stati giudicati inaccettabili, rendendo impossibile la sua nomina e innescando la reazione che ha portato alle dimissioni dei due dirigenti.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha commentato la vicenda con un certo rammarico: "Non mi sorprende. Maldini era una grande scelta, una persona di grande valore. Peccato che non sia rimasto". Le sue parole sottolineano il dispiacere per la perdita di una figura stimata in un momento così delicato per il calcio italiano.