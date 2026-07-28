Dopo la pausa per l'All-Star Game, due figure chiave della WNBA, Sabrina Ionescu dei New York Liberty e Brionna Jones degli Atlanta Dream, affrontano un momento cruciale. Entrambe le giocatrici devono ritrovare la migliore condizione per guidare le rispettive squadre verso i playoff, dopo un periodo segnato da infortuni e prestazioni altalenanti che ne hanno messo alla prova leadership e valore.

Sabrina Ionescu: la spinta per i New York Liberty

Sabrina Ionescu, considerata una delle migliori guardie e temibile realizzatrice, ha vissuto una stagione di inconsistenza a causa di infortuni (caviglia e schiena).

Tuttavia, a luglio è tornata in campo con regolarità, segnalando una piena ripresa fisica. La sua presenza è fondamentale per i New York Liberty, che, dopo quattro sconfitte consecutive, hanno invertito la rotta vincendo le ultime due gare prima della pausa. In queste partite, Ionescu ha mostrato segnali di crescita: 21 punti in una vittoria all'overtime contro le Wings e 29 punti (nove nell'ultimo minuto) contro le Sky. La sua capacità decisiva nei momenti chiave dovrà essere mantenuta per il resto della stagione. Solo con una Ionescu al suo meglio, infatti, Jonquel Jones e Breanna Stewart potranno esprimersi al massimo, permettendo ai Liberty di puntare al titolo WNBA.

Brionna Jones: il fattore X per gli Atlanta Dream

Situazione analoga per Brionna Jones, che deve dimostrare il suo valore dopo un lungo stop per infortunio al ginocchio. Gli Atlanta Dream sono sesti, ma vicini al quinto e quarto posto, con possibilità di rimonta. Jones è tornata in campo con una limitazione nei minuti, ma ha già inciso: nelle prime due partite, ha registrato medie di sei punti, otto rimbalzi e 2,5 assist. Il suo rientro è strategico, permettendo ad Angel Reese di giocare nella sua posizione naturale e ottimizzando l'assetto della squadra. Jones è il "pezzo mancante" per il salto di qualità dei Dream. Una volta terminata la restrizione sui minuti, ci si aspetta che possa tornare ai livelli della scorsa stagione (12,8 punti in 26,6 minuti di media).

La sua esperienza e leadership da veterana saranno cruciali per guidare i Dream ai playoff.

Le strategie post-pausa delle squadre

La pausa All-Star impone decisioni strategiche alle franchigie WNBA per la seconda metà della stagione. Per gli Atlanta Dream, la priorità sarà definire il ruolo di Brionna Jones. I New York Liberty, invece, potrebbero considerare aggiustamenti nella rotazione delle ali di riserva. Queste scelte, dalla gestione del roster alla ridefinizione dei ruoli, saranno determinanti per stabilire quali squadre consolideranno la propria posizione nella corsa ai playoff e quali si concentreranno sulla pianificazione futura.