La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta penale che ha coinvolto l’Inter per presunte interferenze nelle designazioni arbitrali. L'Inter, iscritta nel registro degli indagati ai sensi della legge 231 sulla responsabilità degli enti, è stata subito archiviata per esclusione del reato presupposto e per l’impossibilità di individuare tesserati responsabili. Analoga richiesta è stata avanzata per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva in concorso con esponenti del club.

La decisione si basa sulla “sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati”, ma senza prove di un “sistema strutturato” volto a condizionare le nomine arbitrali.

Gli elementi raccolti sono insufficienti per sostenere un’accusa penale.

Il Contesto dell'Indagine

L’inchiesta, avviata nell’estate del 2024 e resa pubblica lo scorso aprile, si è articolata su due filoni. Il primo riguardava il presunto condizionamento delle designazioni arbitrali a favore dell’Inter; il secondo, sulle “bussate” alla sala Var di Lissone, è stato stralciato e trasferito alla Procura di Monza.

Tra gli indagati figuravano, oltre a Rocchi, il supervisore autosospeso Andrea Gervasoni, l’assistente Daniele Paterna (accusato anche di false informazioni al pm), e i due assistenti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura federale della FIGC, alla Procura generale dello sport presso il CONI e alla Commissione parlamentare antimafia.

Le Dichiarazioni della Difesa

L’avvocato Antonio D’Avirro, difensore di Rocchi, ha accolto con favore la richiesta di archiviazione: “Era la soluzione che mi aspettavo dopo l’interrogatorio di Rocchi, durante il quale ha fornito chiarimenti, sottolineando l'indipendenza e l'autonomia delle scelte arbitrali. La convinzione di aver chiarito ogni aspetto si è tradotta oggi nella richiesta di archiviazione”.

Sul filone trasferito a Monza, D’Avirro ha aggiunto: “Non vedo come possa ipotizzarsi la frode sportiva di fronte a un comportamento finalizzato a correggere un gravissimo errore”. Riguardo al futuro di Rocchi, ha concluso: “Ora si gode la richiesta di archiviazione… sul futuro poi si vedrà”.