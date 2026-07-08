Con l’arrivo di luglio, l’attesa per la nuova stagione della National Football League cresce, culminando nell’apertura dei training camp. Questo periodo segna il primo passo ufficiale verso il campionato, con tutte le trentadue squadre della NFL che hanno annunciato le date di raduno per rookie e veterani. I training camp rappresentano un momento cruciale per la valutazione dei nuovi talenti, l'osservazione dei progressi dei giocatori e l'avvio della preparazione tecnica e atletica intensiva in vista delle prime sfide ufficiali.

I primi raduni: Cardinals e Panthers in anticipo

Alcune squadre anticiperanno l’inizio dei lavori. Tra queste, gli Arizona Cardinals e i Carolina Panthers saranno i primi a radunarsi, con rookie e veterani attesi al campo già il 22 luglio. Questa anticipazione è dovuta alla loro partecipazione all’Hall of Fame Game, la tradizionale partita che apre la preseason, in programma una settimana prima dell’inizio ufficiale delle altre gare di preparazione. Anche i Los Angeles Rams e i San Francisco 49ers avranno i loro roster completi in campo entro il 25 luglio, in previsione di un impegno internazionale nella prima settimana della regular season.

Le date di raduno delle altre squadre NFL

La maggior parte delle franchigie ha stabilito l’arrivo dei rookie tra il 17 e il 27 luglio, mentre i veterani si uniranno ai compagni entro il 28 luglio.

Tra i team che si raduneranno per primi figurano i Seattle Seahawks, con i rookie attesi il 17 luglio e i veterani il 24 luglio. I New England Patriots e gli stessi Seattle Seahawks, che si affronteranno nella partita inaugurale della stagione, avranno entrambi la squadra al completo entro il 24 luglio. Altre squadre, come i Dallas Cowboys, i New Orleans Saints, i Philadelphia Eagles e i Pittsburgh Steelers, hanno fissato una data unica, il 28 luglio, per il raduno dell'intero gruppo.

Le sedi dei training camp sono variegate e strategiche. Si spazia da strutture dedicate all’interno delle città di appartenenza a centri sportivi universitari e complessi specializzati. Ad esempio, i Buffalo Bills si raduneranno presso la St.

John Fisher University a Rochester, mentre i Green Bay Packers lavoreranno nel suggestivo Lambeau Field. Ogni squadra sfrutta queste settimane fondamentali per integrare i nuovi acquisti, testare le condizioni fisiche degli atleti e definire le strategie che caratterizzeranno l'intera stagione agonistica.

Dettagli su date e location dei training camp

Tutte le trentadue squadre della National Football League saranno operative nei rispettivi training camp entro il 28 luglio. Le date e le sedi sono state comunicate in modo dettagliato, sottolineando la centralità di questo periodo per la preparazione atletica e tattica. La pianificazione dei raduni mostra una distribuzione omogenea, con alcune eccezioni mirate, dovute a impegni particolari come l’Hall of Fame Game o le partite internazionali. Questi appuntamenti anticipati consentono ai team coinvolti di affinare la preparazione in vista di eventi di rilievo già nelle prime settimane di attività.