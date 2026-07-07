Il sogno di Wimbledon di Naomi Osaka si è infranto ai quarti di finale. La tennista giapponese è stata sconfitta da Karolina Muchova con il punteggio di 7-6(4), 6-4, in un incontro disputato sul Centre Court. Per la ventottenne Osaka, questa eliminazione ha rappresentato una delle occasioni più significative della sua carriera sull’erba londinese, tanto da ammettere che la ferita è più profonda rispetto alla semifinale persa agli US Open contro Amanda Anisimova. La ragione? Sentiva di avere una reale possibilità di arrivare fino in fondo al torneo.

"So che i miei risultati non lo dimostrano, ma ogni volta che gioco uno Slam, il mio intento è vincere", ha dichiarato Osaka dopo la partita. "Ovviamente l’anno scorso sono arrivata in semifinale agli US Open. Volevo così tanto essere in finale per avere quell’opportunità, ma Amanda ha giocato in modo incredibile. Onestamente non ero nemmeno arrabbiata che avesse vinto. Questa sconfitta invece mi fa più male perché sento che avrei potuto fare molto di più".

Muchova ferma la corsa di Osaka a Wimbledon

Karolina Muchova, con il suo tennis vario e intelligente, ha saputo mettere in seria difficoltà Osaka. La giapponese, nel turno precedente, aveva eliminato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con una prestazione esplosiva.

La tennista ceca, attuale numero nove del ranking mondiale, ha così raggiunto per la prima volta le semifinali a Wimbledon, completando un percorso che la vede ora semifinalista in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. "Dio mio, ero nervosa. Lei è un’atleta incredibile. Ci conosciamo bene e so che non puoi mai perdere la concentrazione contro di lei", ha affermato Muchova al termine dell’incontro.

Osaka, che aveva appena ottenuto la sua prima vittoria in carriera sul prestigioso Centre Court e interrotto la striscia record di Sabalenka nei tie-break, ha riconosciuto di non aver mostrato la stessa energia e determinazione messe in campo nel match precedente. Nonostante la delusione, la tennista giapponese guarda avanti: "Forse dovrei trovare il lato positivo: sono arrivata ai quarti e sento di poter migliorare ancora molto come giocatrice.

Nella mia testa penso che ci sia ancora un’opportunità per vincere uno Slam", ha aggiunto.

Il cammino di Muchova e Gauff verso le semifinali

Con la sua recente vittoria su Osaka, Karolina Muchova si afferma come la quarta tennista ceca nella storia a raggiungere le semifinali in tutti i tornei del Grande Slam, unendosi a nomi illustri come Hana Mandlikova, Jana Novotna e Karolina Pliskova. In semifinale, Muchova affronterà la giovane statunitense Coco Gauff. Gauff ha conquistato l'accesso al turno successivo superando la connazionale Jessica Pegula in un match combattuto, conclusosi in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Ora, Gauff è la testa di serie più alta rimasta in gara e ha espresso grande soddisfazione per aver finalmente raggiunto le semifinali a Wimbledon, un traguardo che non aveva mai tagliato prima.

Ha sottolineato come la fiducia in se stessa sia stata un elemento decisivo per superare i momenti più complessi del torneo.

Per Naomi Osaka, questa sconfitta rappresenta indubbiamente un'occasione mancata per la conquista del titolo, ma al contempo si configura come un forte stimolo a proseguire il lavoro e a puntare con rinnovata determinazione ai massimi livelli nei prossimi tornei del circuito Slam.