Il cammino di Aryna Sabalenka a Wimbledon si è interrotto. La numero uno mondiale, mai oltre le semifinali, è stata eliminata agli ottavi di finale da Naomi Osaka (6-2 7-6). La vittoria proietta Osaka ai quarti, dove affronterà la ceca Karolina Muchova.

L'incontro ha visto Sabalenka vincere il primo game, ma Osaka ha preso il controllo, dominando il primo set. Nel secondo, la bielorussa ha tentato una reazione, ma la giapponese, numero 14, ha resistito, chiudendo il tie-break per 7-2 e sigillando la partita.

Osaka: "Partita divertente, sono grata"

Al termine del match, Naomi Osaka ha espresso grande soddisfazione: "È stata una partita divertente e sono molto grata. È la prima volta che vinco su questo campo, significa molto". Ha poi ringraziato la madre: "Sento che il suo cibo mi dà forza. Apprezzerei un altro pasto questa sera".

Questa vittoria è significativa per Osaka, che in stagione aveva affrontato Sabalenka tre volte senza mai vincere. Il successo interrompe una serie negativa e segna un importante passo avanti, rilanciandola ai massimi livelli.

Contesto Grande Slam e sorprese

Per Aryna Sabalenka, l'eliminazione a Wimbledon conferma una stagione complessa nei tornei maggiori. Dopo dodici semifinali nelle ultime tredici, era già uscita ai quarti.

Questa sconfitta londinese segna un periodo difficile per la numero uno. Naomi Osaka, invece, torna protagonista dopo uno stop. Già due volte campionessa agli US Open e agli Australian Open, non vinceva un titolo del Grande Slam dal 2021, e questa vittoria ne conferma il ritorno competitivo.

Il torneo di Wimbledon si rivela imprevedibile. L'eliminazione di Sabalenka segue quelle di altre due grandi favorite: la numero due Jelena Rybakina e la numero tre Iga Swiatek. Questi risultati rendono la corsa al titolo ancora più aperta e avvincente.