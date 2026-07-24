L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso una chiara e decisa preferenza in un dibattito che infiamma gli appassionati di basket: chi sia il migliore tra le leggende NBA Michael Jordan e LeBron James. Interpellato dai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha motivato la sua scelta con ragioni personali e politiche, non esitando a esprimere la sua opinione in merito a questa annosa questione sportiva.

La Scelta di Trump: Amicizia e Critica

La posizione di Donald Trump è stata presentata con grande fermezza e senza mezzi termini.

Riferendosi a Michael Jordan, l'ex presidente ha sottolineato un legame personale significativo, affermando: “Michael Jordan è un mio amico, ho giocato a golf con lui. È un’ottima persona”. Questa dichiarazione evidenzia non solo un rapporto di conoscenza, ma anche una profonda stima e ammirazione per l'ex stella dei Chicago Bulls, considerato da molti un'icona sportiva senza tempo. La sua valutazione su Jordan è apparsa quindi radicata in un'esperienza diretta e positiva.

Tuttavia, il tono delle sue parole ha subito un netto cambiamento quando il discorso si è spostato su LeBron James. Con un'espressione che non lasciava spazio a interpretazioni, Trump ha aggiunto: “Credo che LeBron forse sia razzista, forse non gli piace Trump.

Non mi piacciono le persone a cui non piaccio”. Queste affermazioni, cariche di una chiara connotazione personale e politica, rivelano una percezione di ostilità o disprezzo da parte del giocatore nei suoi confronti. La conclusione della sua riflessione è stata categorica e ha ribadito la sua scelta definitiva: “Tra lui e Michael Jordan, scelgo Michael Jordan”.

LeBron James: Nuova Squadra e Impegno Politico

Le dichiarazioni di Donald Trump giungono in un momento particolarmente significativo per la carriera di LeBron James. Proprio in queste ore, all'età di 41 anni, il campione ha ufficialmente annunciato di aver siglato un nuovo e importante accordo con i Philadelphia 76ers. Questa mossa rappresenta una tappa cruciale nella sua straordinaria traiettoria sportiva, con l'obiettivo dichiarato di inseguire il quinto titolo NBA della sua carriera, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua leggenda nel mondo del basket professionistico.

L'annuncio di questo trasferimento è stato confermato dallo stesso James attraverso i suoi canali social ufficiali, dove ha descritto questa scelta come “la mia ultima decisione”, sottolineando l'importanza e la finalità di questo nuovo capitolo. Si prepara così a iniziare la sua ventiquattresima stagione nella lega, con la ferma intenzione di contribuire in modo determinante a trasformare i Sixers in una squadra di primissimo piano, capace di competere per il massimo alloro.

Oltre alla sua innegabile grandezza sul campo, LeBron James è altrettanto noto per il suo marcato e costante impegno politico e sociale. Negli ultimi anni, e in particolare durante le ultime due cruciali tornate elettorali presidenziali negli Stati Uniti, James ha scelto di schierarsi apertamente, sostenendo pubblicamente i candidati del Partito Democratico.

Nel 2020, il suo convinto appoggio è andato all'allora candidato Joe Biden, mentre più recentemente, in vista delle elezioni del 2024, ha espresso il suo sostegno a Kamala Harris. Queste prese di posizione pubbliche, che riflettono una chiara affiliazione politica, non sono evidentemente passate inosservate a Donald Trump, che ha implicitamente collegato tali scelte alle sue personali valutazioni sul giocatore, culminate nella sua preferenza per Michael Jordan.