Un nuovo capitolo si apre nella carriera di Achille Polonara, figura di spicco del basket italiano. A poco più di due mesi dal suo ritiro dal basket giocato, il trentaquattrenne marchigiano ha intrapreso una nuova avventura professionale: sarà assistente allenatore dell’Halley Campania Avellino Basket, squadra di Serie A2. Polonara affiancherà il capo allenatore Gennaro Di Carlo sulla panchina biancoverde, segnando il passaggio dal campo alla guida tecnica.

L'ex azzurro ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità. "Ringrazio l’Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità – ha dichiarato Polonara –.

Non vedo l’ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff". Le sue parole riflettono gratitudine e determinazione a intraprendere questa nuova fase, mettendo a disposizione la sua esperienza.

Il percorso personale e il ritiro

Il passaggio di Polonara alla panchina segue un periodo difficile. Nel maggio 2025, gli era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta. Complicazioni della malattia lo avevano costretto, nello scorso ottobre, a dieci giorni di coma, una prova estrema.

Nonostante le avversità, Polonara aveva tentato un ritorno all’attività agonistica ad Avellino a inizio anno. Tuttavia, il recupero non aveva dato gli esiti sperati, portandolo alla decisione di annunciare il ritiro dal basket giocato.

Questa scelta ha aperto una nuova prospettiva nel basket.

Resilienza e il nuovo ruolo ad Avellino

La nomina di Achille Polonara come assistente allenatore è stata accolta con favore ad Avellino. La sua figura è un riferimento per esperienza e storia personale. La battaglia vinta contro la malattia e la sua determinazione lo rendono un esempio di resilienza e passione per lo sport, valori da trasmettere ad atleti e staff.

Polonara si appresta a vivere con entusiasmo questa nuova fase. L'obiettivo è contribuire alla crescita della squadra con competenza e leadership. La sua presenza sulla panchina di Avellino è un segnale di speranza e rinnovamento per il club.