Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin “King” Keegan, leggenda del Liverpool e icona del calcio inglese, deceduto all'età di 75 anni. La sua è stata una carriera straordinaria, costellata di successi sia come giocatore che come allenatore, che lo ha consacrato tra i grandi di questo sport. La notizia della sua morte, avvenuta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, ha profondamente commosso tifosi e addetti ai lavori.

La Carriera di un Campione Indimenticabile

Kevin Keegan ha vestito la prestigiosa maglia del Liverpool dal 1971 al 1977, un periodo d'oro in cui ha contribuito in modo determinante alla conquista di tre campionati inglesi, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa dei Campioni e due Coppe UEFA.

Con 230 presenze e 68 reti, si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici e amati dai tifosi dei Reds. La sua avventura calcistica lo ha poi portato ad Amburgo, dove ha giocato fino al 1980, aggiungendo al suo palmarès una Bundesliga e, soprattutto, due prestigiosi Palloni d’Oro consecutivi, vinti nel 1978 e nel 1979, a testimonianza del suo indiscusso talento a livello europeo. In nazionale, ha collezionato 63 presenze e realizzato 21 reti tra il 1972 e il 1982, lasciando anche qui un segno tangibile del suo valore.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Keegan ha intrapreso con successo la carriera di allenatore, guidando squadre di rilievo come il Newcastle e il Manchester City, oltre ad avere l'onore di essere selezionatore della nazionale inglese tra il 1999 e il 2000, dimostrando la sua versatilità e la sua profonda conoscenza del gioco.

Gli Ultimi Momenti e il Ricordo

La dolorosa notizia della sua scomparsa è stata diffusa il 20 luglio 2026. La famiglia ha comunicato che Kevin Keegan stava lottando contro un cancro, diagnosticato all’inizio dell’anno. Il campione è deceduto serenamente, circondato dall'affetto della moglie e delle figlie nei suoi ultimi momenti. La diagnosi della malattia era stata resa nota dalla famiglia già a gennaio, in seguito a persistenti sintomi addominali che avevano richiesto accertamenti. A giugno, era stato rivelato che il tumore si trovava in uno stadio avanzato, il quarto.

Il Liverpool FC, la squadra che lo ha visto brillare maggiormente, aveva espresso la propria vicinanza e il proprio sostegno a gennaio, subito dopo la diagnosi, ricordando con orgoglio i suoi 100 gol in 323 presenze e i numerosi trofei conquistati con i Reds.

Il suo ricordo resta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati.

Kevin Keegan lascia un’eredità profonda nel mondo del calcio: non solo è stato un campione amato dai tifosi e due volte Pallone d’Oro, ma anche un uomo che ha saputo incarnare lo spirito combattivo, la dedizione e la passione più autentica per il gioco, ispirando generazioni di calciatori e sostenitori.