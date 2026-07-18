Il quarterback dei Dallas Cowboys, Dak Prescott, ha recentemente condiviso la sua visione sulla stagione appena conclusa e sulle prospettive future della squadra, ribadendo in un incontro virtuale con i sostenitori che per i Cowboys l'obiettivo è sempre "Super Bowl o fallimento", una pressione che considera una costante motivazione. Prescott ha tuttavia ammesso che le difficoltà difensive della scorsa stagione hanno compromesso un possibile cammino verso il titolo, malgrado un'offensiva d'élite.

«È l'unica ragione per cui si gioca a questo sport», ha dichiarato Prescott, evidenziando l'impegno quotidiano per il massimo traguardo.

Per colmare le lacune difensive, sono stati apportati cambiamenti allo staff tecnico e sono arrivati nuovi giocatori, tra cui il rookie Caleb Downs, cruciali per il rilancio.

Le prestazioni difensive e le nuove strategie

La scorsa stagione, la difesa dei Cowboys ha mostrato significative lacune, posizionandosi tra le ultime della lega: trentesima per yard concesse a partita, trentaduesima per punti subiti e con un rapporto palle perse/palle recuperate negativo. Ciò ha vanificato gli sforzi di un attacco d'élite, con Prescott secondo solo a Matthew Stafford e Jared Goff per yard lanciate. Malgrado l'efficienza offensiva, la squadra ha chiuso con un record di sette vittorie, nove sconfitte e un pareggio, restando esclusa dalla corsa al titolo.

Per invertire questa tendenza, i Cowboys hanno affidato la guida della difesa a Christian Parker, nuovo coordinatore, e hanno rafforzato il reparto con innesti come Rashan Gary e il giovane Malachi Lawrence. Particolare attenzione è rivolta a Caleb Downs, safety scelto all'undicesimo posto assoluto nel Draft. Prescott ha elogiato Downs, affermando che «ha fatto tutto nel modo giusto» e si è già guadagnato il rispetto dei veterani. «Non avremmo potuto chiedere un rookie migliore, un uomo che capisce la responsabilità che una nuova difesa sta cercando di creare e quanto sarà importante il suo ruolo», ha aggiunto il quarterback, evidenziando il suo ruolo chiave.

Prospettive e ambizioni per il futuro

La preparazione estiva, ha rivelato Prescott, è stata intensa e mirata all'intesa di squadra, con allenamenti mirati e momenti di aggregazione. L'entusiasmo per la nuova stagione è palpabile, soprattutto per l'attesa di vedere all'opera Downs e gli altri nuovi innesti difensivi. «Siamo super entusiasti per l'autunno e non vediamo l'ora di vederlo fare giocate e restituire il pallone all'attacco», ha concluso il quarterback, fiducioso nel reparto.

Se la difesa migliorerà le sue prestazioni, i Cowboys mirano con decisione al titolo della NFC East, con l'obiettivo di interrompere un digiuno da Super Bowl che dura da trent'anni. L'inizio della prossima stagione, che vedrà la squadra affrontare avversari non qualificati ai playoff lo scorso anno, potrebbe offrire l'occasione per un avvio convincente e per dimostrare i cambiamenti.