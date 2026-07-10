I Seattle Seahawks, freschi campioni del Super Bowl, sono visti da numerosi dirigenti della NFL come seri candidati a ripetere il successo. Nonostante la storica difficoltà di confermarsi, la squadra sembra possedere le caratteristiche necessarie per un'altra stagione vincente. L'unica perdita significativa è stata quella del coordinatore offensivo Klint Kubiak, passato ai Las Vegas Raiders, ma la struttura del team è rimasta solida e senza defezioni critiche.

La franchigia si presenta giovane e coesa, priva di contratti problematici o situazioni di malcontento, e ha concluso la scorsa stagione in condizioni fisiche ottimali.

Sebbene il calendario nella competitiva NFC West non sarà semplice, la salute e l'unità del gruppo rappresentano un vantaggio cruciale. Un altro elemento chiave è il fattore campo: il pubblico di Seattle, noto come "The 12s", continua a garantire uno degli ambienti casalinghi più distintivi della lega.

La guida di Macdonald e la conferma di Darnold

Il capo allenatore Mike Macdonald, al suo secondo anno con i Seahawks, si è distinto per la sua eccezionale capacità di leggere e contrastare le strategie offensive avversarie, in particolare quelle dei Rams, considerati tra i favoriti per la vittoria finale. Un esperto scout della NFC West ha sottolineato: "È uno dei pochi che può affrontare Sean McVay sul piano tattico".

Macdonald ha condotto la squadra a due vittorie combattute contro i Rams, implementando aggiustamenti decisivi nella ripresa e dimostrando una notevole flessibilità strategica.

Il quarterback Sam Darnold ha dissipato ogni dubbio sul suo rendimento durante i playoff, mostrando sicurezza e una spiccata capacità di gestire la pressione. Un general manager della lega ha commentato: "È sottopagato. John [Schneider] è davvero bravo in questo, ed è anche umile". Il contributo di Darnold, unito a una difesa di alto livello, consente ai Seahawks di mantenere un gioco controllato e di gestire il cronometro, senza la necessità di affidarsi a un attacco aereo ad alto volume.

Prospettive e gestione del roster

Guardando al futuro, la solidità difensiva dei Seahawks è ulteriormente evidenziata dalla presenza di talenti come Leonard Williams, Byron Murphy, Demarcus Lawrence e Uchenna Nwosu sulla linea difensiva, e Devon Witherspoon, Nick Emmanwori e Julian Love nella secondaria. Tuttavia, la dirigenza dovrà affrontare scelte difficili in vista delle prossime sessioni di free agency, che coinvolgeranno giocatori chiave come Kenneth Walker III e Rashid Shaheed. La capacità del general manager John Schneider di individuare nuovi talenti al draft sarà fondamentale per mantenere la squadra competitiva nel lungo periodo.

La partecipazione al prossimo NFL Scouting Combine rappresenterà un'opportunità cruciale per i Seahawks, che potranno valutare nuovi prospetti e pianificare il futuro della franchigia.

Nonostante le sfide, la combinazione tra una difesa d'élite, una guida tecnica innovativa e una gestione oculata del roster mantiene Seattle tra le squadre più temute della NFL, alimentando le speranze di una nuova corsa al titolo.