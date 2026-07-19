I Boston Red Sox, una delle franchigie più iconiche della Major League Baseball, hanno scritto pagine memorabili nella loro lunga storia, caratterizzate da imprese sportive che hanno entusiasmato i tifosi. Tra queste, spiccano alcune strisce vincenti che hanno lasciato un segno indelebile, testimoniando periodi di grande forma e coesione della squadra. Il culmine di questi successi consecutivi è rappresentato dal record assoluto di quindici vittorie consecutive, stabilito nel lontano 1946, un traguardo che ancora oggi rimane ineguagliato e simboleggia un'epoca d'oro per la squadra di Boston.

Il primato storico del 1946

La stagione del 1946 è incisa a caratteri d'oro negli annali dei Red Sox. Fu proprio in quell'anno, con il ritorno in campo del leggendario Ted Williams dopo il servizio militare, che la squadra inanellò una serie impressionante di successi. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, i Red Sox conquistarono ben quindici vittorie consecutive. Questa straordinaria sequenza di trionfi non solo galvanizzò l'ambiente, ma si affermò come la più lunga striscia vincente nella storia della franchigia, un dato confermato dagli archivi ufficiali e dalle fonti storiche che documentano le gesta di quel team indimenticabile.

La "Morgan Magic": l'impresa del 1988

Un altro capitolo significativo nella ricca storia dei Red Sox è legato alla stagione del 1988.

Quell'anno, la squadra attraversò un momento di svolta cruciale con l'arrivo di Joe Morgan alla guida tecnica. Sotto la sua direzione, i Red Sox diedero vita a un'incredibile serie di dodici vittorie consecutive. Questo periodo, affettuosamente ricordato come la "Morgan Magic", non fu solo un'eccezionale dimostrazione di forza sul campo, ma rappresentò una vera e propria rinascita per la stagione, imprimendosi profondamente nella memoria collettiva dei sostenitori e diventando uno degli episodi più celebrati e discussi nella storia recente della squadra.

Altre serie vincenti nella storia dei Red Sox

Sebbene le imprese del 1946 e del 1988 rimangano le più celebri per la loro lunghezza e il loro impatto, i Boston Red Sox hanno collezionato nel corso degli anni numerosi altri periodi di grande successo.

Diverse serie positive hanno costellato le stagioni della franchigia, ma nessuna di queste è riuscita a eguagliare o superare il record storico stabilito nel secondo dopoguerra. Questi momenti di trionfo, seppur meno lunghi, continuano a rappresentare punti di riferimento importanti, non solo per la squadra stessa, ma per l'intera tradizione del baseball nella città di Boston, contribuendo a forgiare l'identità e il prestigio dei Red Sox nel panorama sportivo nazionale.