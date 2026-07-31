Dal 31 luglio al 2 agosto, il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ospita la XXI Regata del Mediterraneo. Dieci equipaggi, nazionali e internazionali, si sfideranno su un tracciato di 500 metri nello Stretto di Messina. La competizione, parte de "I Tesori del Mediterraneo", è tra gli appuntamenti remieri più prestigiosi d'Italia, richiamando atleti e pubblico per tre giornate di sport e cultura.

Gli atleti gareggeranno su scafi identici di sette metri in vetroresina, realizzati a Vibo Valentia. Ogni equipaggio è composto da quattro vogatori su panche a sedile fisso con remi in legno da tre metri, guidati da un timoniere.

Tra i partecipanti: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cus Bari Uniba, Cus Palermo Unipa, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Ficsf, Città di Civitavecchia, Cc Irno Salerno, Lni Brindisi, Città di Monopoli e il Comune di Siggiewi (Malta). I gironi di qualificazione si tengono il 31 luglio, semifinali il giorno successivo e finale il 2 agosto, con premiazione all'Arena dello Stretto.

Le sfide dello Stretto

Gareggiare nello Stretto di Messina è una sfida unica. Gli organizzatori evidenziano un "muro d'acqua" affascinante quanto imprevedibile. Correnti di marea e venti mutanti impongono ai timonieri una precisione millimetrica, rendendo la perizia tecnica l'unico fattore determinante tra vittoria e sconfitta.

Lo scenario è arricchito dal mito della Fata Morgana, che aggiunge fascino e complessità.

L'edizione 2026 segna l'ingresso ufficiale della Regata del Mediterraneo nel calendario nazionale della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso (FICSF), rafforzando il suo valore agonistico e la rilevanza nazionale.

"I Tesori del Mediterraneo": evento nazionale

La Regata del Mediterraneo è parte integrante de "I Tesori del Mediterraneo", evento che dal 31 luglio al 2 agosto trasforma Reggio Calabria in un polo nazionale di sport, cultura e spettacolo. L'iniziativa, storicizzata dalla Regione Calabria e finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si propone come appuntamento nazionale, catalizzando l'attenzione su un modello di sviluppo che unisce cultura, turismo, intrattenimento e confronto istituzionale.

Vanta patrocini e adesioni istituzionali, confermando il suo ruolo di progetto di sistema.

Il programma de "I Tesori del Mediterraneo" integra la spettacolarità della regata con i Salotti Televisivi, spettacoli serali con ospiti di prestigio e il Premio Letterario APOLLO. Il format crea un ecosistema dinamico dove enti, aziende e protagonisti culturali interagiscono per valore aggiunto e confronto cruciale. Natalia Spanò, presidentessa dell'Associazione Nuovi Orizzonti e organizzatrice, ha dichiarato: "Portiamo sullo Stretto un grande spettacolo di sport, identità e riscatto territoriale. Gareggiare qui significa domare acque mitiche, celebrando l'eccellenza e il coraggio della nostra terra in una competizione tra le più prestigiose d'Italia". La manifestazione si distingue per la Cittadella del Mediterraneo come hub espositivo e promozionale.