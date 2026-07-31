La decisione di LeBron James di unirsi ai Philadelphia 76ers per la stagione NBA 2026–27 ha creato grande attesa, ma la sua scelta di risiedere a New York City, pur giocando per la franchigia di Philadelphia, sta già sollevando interrogativi significativi. Questa situazione, ricca di sfide logistiche e fiscali, potrebbe avere un impatto diretto non solo sulla sua performance e sul progetto dei 76ers, ma anche sulla corsa al titolo dei New York Knicks, acerrimi rivali nella Eastern Conference.

Il piano di James prevede di stabilirsi a New York e di raggiungere Philadelphia per allenamenti e partite tramite elicottero privato, riducendo drasticamente i tempi di viaggio da circa due ore a soli quarantacinque minuti.

Tuttavia, questa strategia è minacciata dalle nuove politiche locali. Il sindaco di New York City, Zohran Mamdani, ha espresso la chiara intenzione di vietare immediatamente i voli in elicottero non essenziali. La sua posizione è netta: “Viaggiare in elicottero può essere importante per James, ma non è certamente un uso essenziale del mezzo”.

Ostacoli logistici e impatto sulla performance

Oltre alle restrizioni politiche, le condizioni meteorologiche rappresentano un ulteriore ostacolo critico. Per garantire la sicurezza del volo, l’elicottero deve operare entro precisi limiti di visibilità e con venti che non superino le quaranta miglia orarie. Qualsiasi ritardo o cancellazione dei voli potrebbe sottrarre tempo prezioso alla meticolosa preparazione atletica di James, un aspetto fondamentale per mantenere le sue prestazioni d’élite a quarantuno anni.

Se fosse costretto a rinunciare al suo stile di vita desiderato a New York, la qualità della sua esperienza con i 76ers potrebbe risentirne, con potenziali ripercussioni dirette sul rendimento in campo.

Queste difficoltà logistiche potrebbero, secondo le analisi, minare la stabilità e il successo del progetto della superteam di Philadelphia. Un tale scenario renderebbe il percorso dei Knicks verso la riconferma del titolo NBA e della leadership nella Eastern Conference decisamente meno arduo, trasformando un potenziale svantaggio in un inatteso vantaggio competitivo per la squadra di New York.

Complicazioni fiscali e nuove normative sui voli

La scelta di James di risiedere a New York e lavorare a Philadelphia introduce anche significative complicazioni fiscali.

Il giocatore potrebbe infatti incorrere in una doppia tassazione: la città di Philadelphia applica una tassa sui salari per i non residenti, mentre lo Stato di New York tassa i redditi dei propri residenti. L'effettivo impatto dipenderà dall'applicazione dei crediti d'imposta tra i due stati, un meccanismo che potrebbe non compensare completamente l'onere.

Parallelamente, le proposte del consiglio comunale di New York mirano a limitare l’uso degli eliporti cittadini ai soli voli ritenuti essenziali. Questa iniziativa è una risposta diretta alle oltre 17.000 segnalazioni di disturbo da rumore legate agli elicotteri registrate nell'ultimo anno. Se James decidesse di acquistare una proprietà a New York, potrebbe inoltre essere soggetto alla pied-à-terre tax, una sovrattassa sulle seconde case con un valore superiore al milione di dollari, con aliquote che possono raggiungere il 6,5% per immobili che superano i cinque milioni.

Tutti questi fattori rendono la situazione estremamente complessa e incerta, delineando scenari futuri ancora da definire sia per la carriera di James che per le ambizioni di successo dei 76ers e dei Knicks.