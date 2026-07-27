Jannik Sinner continua a catalizzare l'attenzione e gli elogi nel panorama del tennis internazionale. Reduce dal suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha superato in finale Alexander Zverev, il campione italiano si prepara ora per la stagione sul cemento, con l'appuntamento di Cincinnati e l'obiettivo degli US Open all'orizzonte. In questo contesto di grande fermento, Andy Roddick, ex numero uno al mondo e vincitore di uno Slam, ha espresso parole di profonda ammirazione per Sinner durante il suo podcast 'Served with Andy Roddick'.

La calma di Sinner: un paragone con Federer

Nel corso della trasmissione, Roddick ha voluto mettere in luce la straordinaria compostezza di Sinner, specialmente nei momenti cruciali. "Sinner è la persona più rilassata che abbia mai visto, a parte Roger Federer, prima di una finale Slam", ha dichiarato l'ex tennista americano, sottolineando una sicurezza interiore che lo contraddistingue. Roddick ha poi aggiunto: "Sembra avere una sicurezza molto tranquilla nel modo in cui affronta le cose". Un atteggiamento che, a suo dire, si rivela un vero e proprio vantaggio competitivo e un problema per gli avversari. "Anche i suoi festeggiamenti non sono come quelli di nessun altro", ha proseguito Roddick.

"Sentivi che era pronto a ricominciare un'ora dopo gli Us Open, il che è un problema per il resto del mondo", ha concluso, evidenziando la sua incessante fame di vittoria e la rapidità con cui si proietta ai prossimi impegni.

Umiltà e rispetto: il lato umano del campione

Oltre alle indubbie qualità tecniche e alla notevole calma esibita in campo, Roddick ha offerto una prospettiva più intima sul comportamento di Sinner fuori dal rettangolo di gioco. L'ex campione ha raccontato di aver avuto l'opportunità di conoscere meglio Sinner nelle ultime due settimane a Wimbledon, rimanendo colpito dalla sua umiltà e dal profondo rispetto che dimostra verso tutti. "Gli sono stato vicino dietro le quinte in queste ultime due settimane più di quanto non fossi mai stato prima", ha spiegato Roddick, aggiungendo con enfasi: "Non potrebbe essere più umile".

Ha poi descritto come Sinner, entrando in qualsiasi ambiente, saluti tutti guardandoli negli occhi. Un esempio significativo è il suo atteggiamento dopo le interviste: "Dopo le interviste, non solo ringrazia i conduttori, ringrazia l’intera stanza. Tutti quelli che lavorano e non si vedono. 'Grazie a tutti. Grazie. Ci vediamo'", ha rivelato Roddick. Questi dettagli, apparentemente minori, delineano un profilo di Sinner che va oltre il tennista, mostrando una consapevolezza del proprio ruolo, un'educazione esemplare e un grande rispetto per ogni persona che lo circonda.

Il percorso di Jannik Sinner, dunque, si conferma non solo per i brillanti risultati sportivi, ma anche per l'attitudine e i valori che incarna sia in campo che nella vita di tutti i giorni, consolidando la sua immagine come uno dei protagonisti più stimati e ammirati del circuito internazionale.