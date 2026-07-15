Riflettori puntati sul torneo ATP di Bastad, dove giovedì 16 luglio si sfideranno per un posto nei quarti di finale il russo Andrey Rublev e l'italiano Andrea Pellegrino. Il match, valido per gli ottavi di finale del torneo svedese, si disputerà sulla terra battuta. Per Rublev, testa di serie del tabellone, si tratta dell'esordio nella competizione, mentre Pellegrino arriva con il morale alto dopo aver superato il primo turno. L'incontro rappresenta un classico testa-coda, con il top player russo che cerca conferme e l'azzurro che sogna l'impresa.

Quote e pronostico per Bastad

Le agenzie di scommesse indicano un netto favorito per questo ottavo di finale. 10Bet quota la vittoria di Andrey Rublev a 1.25, mentre un successo di Andrea Pellegrino è dato a 3.75. Sulla stessa linea si posiziona WilliamHill, che offre Rublev a 1.25 e Pellegrino a 4.00. Anche Betfair si allinea, con il russo a 1.29 e l'italiano a 3.50. La disparità nelle quote riflette la differenza di ranking e l'esperienza a questi livelli. Il pronostico pende dalla parte di Rublev, la cui potenza e aggressività da fondocampo dovrebbero fare la differenza sulla terra rossa. Tuttavia, Pellegrino ha dimostrato di sapersi adattare bene alla superficie e potrebbe creare grattacapi se il suo avversario non dovesse entrare in partita con la giusta concentrazione.

Analisi statistica: Rublev e Pellegrino a confronto

Andrey Rublev arriva a Bastad dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon per mano di Roman Safiullin. Le statistiche di quel match sull'erba sono impressionanti ma contraddittorie: 22 ace e il 75% di punti vinti con la prima di servizio (velocità media 195 km/h) testimoniano la potenza del suo servizio, ma 8 doppi falli e 34 errori non forzati indicano discontinuità. Il passaggio dall'erba alla terra battuta richiede un adattamento tecnico e fisico che sarà l'incognita per il russo.

Dall'altra parte, Andrea Pellegrino ha già rotto il ghiaccio sulla terra svedese, superando Nicolai Budkov Kjaer in due set (6-3, 6-2). L'analisi della sua partita d'esordio mostra un giocatore solido.

Nonostante una percentuale di prime di servizio non eccelsa (52%), ha capitalizzato al meglio, vincendo il 75% dei punti. La forza dell'italiano è stata la capacità di sfruttare le occasioni: ha convertito 4 delle 5 palle break a sua disposizione, dimostrando freddezza nei momenti chiave. Aver già giocato e vinto sul campo di Bastad rappresenta un vantaggio in termini di fiducia e adattamento.

Ranking e precedenti: una sfida inedita

La differenza tra i due atleti è marcata anche dalla classifica mondiale. Andrey Rublev occupa la posizione numero 16 del ranking ATP con 2230 punti, sebbene il suo recente andamento sia in leggera flessione. Andrea Pellegrino si trova alla posizione numero 138 con 459 punti.

Per lui, il trend è positivo, a testimonianza di una stagione in crescita. Questo match rappresenta per l'italiano un'opportunità per misurarsi con un avversario di altissimo livello e guadagnare punti preziosi. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori nel circuito ATP; si tratterà quindi di una sfida inedita.

La chiave del match risiede nella capacità di Rublev di adattare rapidamente il suo tennis potente e aggressivo dalla veloce erba di Wimbledon alla più lenta terra di Bastad. Pellegrino dovrà cercare di prolungare gli scambi, sfruttare la sua maggiore familiarità con la superficie e mettere pressione sul russo, sperando in qualche errore di troppo da parte di un avversario che deve ancora trovare il ritmo nel torneo. L'azzurro non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare da questa prestigiosa vetrina.