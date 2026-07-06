Nonostante un sorprendente secondo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone, il pilota Mercedes George Russell ha espresso profonda insoddisazione per la propria prestazione, sottolineando la necessità di un netto miglioramento per poter ambire al campionato mondiale. Il podio è arrivato grazie a una strategia che gli ha permesso di evitare una sosta ai box nel finale, ma Russell ha manifestato preoccupazione per il ritmo complessivo del weekend.

"La sensazione era buona, ma i tempi sul giro erano lenti", ha dichiarato Russell.

"Ci sono state cose fuori dal mio controllo che hanno contribuito molto a questo, e cose sotto il mio controllo. Sto ancora facendo fatica a capire questa macchina. Probabilmente lascio questo weekend, pur essendo estremamente grato di essere salito sul podio, meno soddisfatto di quanto lo fossi in Canada, quando mi sono ritirato mentre ero in testa".

La Ricerca della Velocità per il Titolo

Il pilota britannico è stato chiaro riguardo alle sue ambizioni di campionato: "Se voglio lottare per il campionato, le prestazioni devono essere migliori. Devo essere migliore. Devo lavorare meglio con la mia squadra. Dobbiamo massimizzare tutto. Ora la lotta è serrata con la Ferrari, quindi non è solo tra me e Kimi, anche Lewis è molto vicino.

Bisogna migliorare". Russell ha ribadito che la sua attenzione primaria è rivolta al miglioramento personale: "Non sto nemmeno pensando al campionato, a dire il vero, perché ho delle cose mie su cui devo lavorare e migliorare. Sono partito da Monaco tre gare fa con 68 punti di distacco e ora ne ho 25. Quindi sì, lo accetto, ma non continuerà così per sempre a meno che i risultati e le prestazioni non migliorino".

Un Podio Inatteso dopo un Weekend Difficile

Il weekend di Russell è stato particolarmente complicato. "Non so davvero come riassumere il weekend, perché è stato molto difficile. Le cose sotto il mio controllo non sono state abbastanza buone, quelle fuori dal mio controllo nemmeno, e tutto ciò ha portato a una scarsa velocità", ha spiegato.

La sua gara è stata compromessa da una lenta foratura subito dopo il primo pit stop, che lo ha fatto scivolare fuori dalla lotta per il podio. In quel momento, Russell era impegnato in una battaglia con Max Verstappen e Lewis Hamilton per la terza posizione, sentendo di poter superare Verstappen e mantenere dietro Hamilton.

Tuttavia, una serie di eventi favorevoli nel finale ha ribaltato la sua fortuna. Problemi tecnici per Kimi Antonelli (vincitore della Sprint e poleman, poi rallentato da danni e penalizzato per track limits), un incidente per Max Verstappen e una sosta ai box per Lewis Hamilton durante la Safety Car hanno permesso a Russell di risalire inaspettatamente fino al secondo posto.

"Dopo la foratura e la sosta, quando sono sceso in settima posizione, se mi avessero detto che sarei arrivato secondo non ci avrei creduto. Sono molto grato di essere salito sul podio", ha concluso il pilota Mercedes, che ha visto il divario in classifica da Antonelli ridursi a 25 punti, mentre Charles Leclerc ha conquistato la vittoria.