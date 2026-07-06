Paul Monaghan, attuale chief engineer per l’ingegneria delle vetture di Red Bull, è destinato a unirsi al team Cadillac in Formula 1. Questa notizia rappresenta un significativo rafforzamento per la scuderia americana, che sta affrontando la sua stagione d’esordio nel prestigioso campionato mondiale. Monaghan, una figura di spicco nel paddock, vanta un’esperienza ventennale all’interno dell’organizzazione Red Bull, dove ha guidato con successo il reparto tecnico attraverso numerosi trionfi iridati, dopo aver maturato importanti esperienze precedenti anche con McLaren e Renault.

Le speculazioni riguardo un possibile addio di Monaghan da Red Bull si sono intensificate notevolmente durante il weekend del Gran Premio d’Austria. In quell’occasione, il team principal Laurent Mekies ha scelto di non commentare direttamente la situazione, mantenendo una posizione cauta: “Ci sono molte voci sulla squadra e sul personale. Non credo sia giusto commentare ogni singola indiscrezione che esce. Se guardo ai nomi circolati negli ultimi mesi, la maggior parte è ancora nel garage. Alcuni non hanno mai voluto andarsene, altri hanno cambiato idea e sono rimasti con noi. Non sarebbe corretto per il nostro staff che io iniziassi a commentare su ciascuno di loro”.

Un nuovo capitolo per Monaghan e Cadillac

È stato confermato che Cadillac è riuscita ad assicurarsi i servizi di Monaghan, offrendogli una nuova e stimolante sfida professionale in una squadra che si affaccia con ambizione alla sua prima stagione in Formula 1. Al momento, non è stata ancora concordata una data ufficiale per l’inizio della collaborazione tra le parti. È probabile che Monaghan debba osservare un periodo di gardening leave, un congedo forzato, prima di poter iniziare a lavorare attivamente con Cadillac, avendo partecipato fino a tempi recenti in pista con Red Bull, come testimoniato dall'appuntamento al Red Bull Ring.

L’ingresso di un professionista del calibro di Monaghan rappresenta un colpo strategico di grande rilevanza per Cadillac.

La scuderia americana mira a consolidare rapidamente la propria struttura tecnica e a progredire con determinazione nel complesso panorama della Formula 1. L’arrivo di un ingegnere con un palmarès così ricco e una lunga esperienza ai massimi livelli del motorsport internazionale è un chiaro e forte segnale della volontà della squadra di investire in competenze di altissimo livello e nella qualità complessiva del proprio organico.

I recenti cambiamenti in Red Bull Racing

La partenza di Monaghan si inserisce in un periodo di cambiamenti significativi per Red Bull Racing, che ha visto l’uscita di altri membri chiave. Tra questi, spiccano Gianpiero Lambiase, destinato a McLaren, e Adrian Newey, che ha scelto di passare ad Aston Martin.

La recente assenza di Monaghan dal box Red Bull durante il weekend di Silverstone, sebbene minimizzata dal team come pianificata, ha ulteriormente alimentato le speculazioni e le discussioni nel settore. In un contesto di profonda evoluzione, Red Bull ha introdotto il suo primo power unit in collaborazione con Ford. Nonostante un inizio di stagione considerato difficile, un recente e mirato aggiornamento ha permesso a Max Verstappen di conquistare un promettente secondo posto nel Gran Premio d’Austria. La squadra si trova quindi a dover gestire con attenzione sia le sfide tecniche sia le delicate dinamiche interne per mantenere la sua proverbiale competitività e la coesione essenziale del gruppo.