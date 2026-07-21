Aryna Sabalenka ha celebrato un traguardo di straordinaria importanza nel panorama del tennis mondiale, raggiungendo la sua centesima settimana al vertice del ranking WTA. Questo risultato non solo consolida la sua posizione di leader indiscussa, ma la proietta anche in una dimensione storica, inserendola di diritto tra le dieci giocatrici più longeve e influenti nella storia delle classifiche computerizzate, introdotte per la prima volta nel 1975.

Un'impresa nell'élite del tennis femminile

L'impresa di Sabalenka è di rara portata e testimonia una carriera costellata di successi e una dedizione esemplare.

Con il superamento della centesima settimana come numero uno del mondo, la tennista bielorussa si unisce a un ristretto e prestigioso gruppo di sole nove altre atlete che, dal 1975 – anno in cui il sistema di ranking computerizzato della WTA è stato istituito – sono riuscite a mantenere la vetta per un periodo così prolungato. Questo la consacra definitivamente come una delle figure più influenti e dominanti nella storia recente del tennis femminile, un esempio di costanza e determinazione ai massimi livelli.

Consolidamento della leadership post-Wimbledon

Il raggiungimento e il consolidamento di questo prestigioso traguardo sono avvenuti in un momento cruciale della stagione, immediatamente dopo la conclusione del celebre torneo di Wimbledon.

In quell'occasione, la sua leadership nel ranking mondiale non è mai stata messa seriamente in discussione, a dimostrazione di una superiorità netta e di una performance costante che pochi possono vantare. La distanza che ora la separa dalle dirette inseguitrici è tale da essere calcolata in migliaia di punti, un chiaro e inequivocabile indicatore della sua indiscussa supremazia e della solidità della sua posizione, ben oltre una semplice manciata di centinaia di punti che spesso caratterizza le posizioni di vertice.

Il dominio incontrastato nel circuito WTA

Con l'aggiornamento del ranking di lunedì, successivo al prestigioso torneo di Wimbledon, Aryna Sabalenka ha ufficialmente superato la soglia delle cento settimane al numero uno, diventando la decima giocatrice nella storia del ranking WTA a raggiungere questa pietra miliare.

Questo dato non solo rafforza la sua posizione di dominio incontrastato nel circuito femminile, ma sottolinea anche una straordinaria costanza di rendimento, una resilienza mentale e un livello di eccellenza tecnica mantenuto con impressionante regolarità nel tempo. Tali caratteristiche la elevano a una delle figure più significative e influenti del tennis contemporaneo, un vero punto di riferimento e un modello ispiratore per le future generazioni di atlete che aspirano a raggiungere i vertici di questo sport.