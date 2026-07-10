Marc Marquez ha dominato le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring, registrando il miglior tempo e affermandosi come il pilota di riferimento in questa fase cruciale. La sua performance eccellente lo ha visto imporsi con autorità, evidenziando un notevole stato di forma sulla pista tedesca. Marquez ha saputo interpretare al meglio le condizioni del tracciato, un fattore determinante per il risultato ottenuto, proiettandosi tra i favoriti per le prossime sessioni.

Il pilota spagnolo ha preceduto Raul Fernandez, dimostratosi estremamente competitivo, e Fabio Di Giannantonio, che ha confermato il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

La sessione è stata caratterizzata da grande intensità e competitività tra i piloti di vertice, con tempi che hanno evidenziato distacchi molto contenuti, a testimonianza dell'equilibrio in pista.

Oltre ai primi tre, altri piloti hanno completato la top five, rendendo la classifica delle pre-qualifiche particolarmente avvincente. Tuttavia, la giornata ha riservato una sfida inattesa per Francesco "Pecco" Bagnaia. Il campione in carica, avendo chiuso la sessione in una posizione più arretrata del previsto, sarà costretto ad affrontare il Q1. Questa situazione aggiunge pressione e imprevedibilità al suo weekend di gara.

Sachsenring: analisi e appuntamenti futuri

L'ottimo stato di forma di Marc Marquez al Sachsenring è stato cruciale per il suo successo.

La sua capacità di sfruttare le peculiarità della pista tedesca lo ha distinto. Raul Fernandez ha ribadito la sua velocità, mantenendosi nelle posizioni di vertice. Anche Fabio Di Giannantonio, con prestazioni positive, si è assicurato un posto tra i migliori, consolidando la sua presenza tra i protagonisti stagionali.

La giornata di domani sarà ricca di decisioni cruciali. Sono in programma la qualifica ufficiale, che definirà la griglia di partenza, e la Sprint, appuntamento fondamentale per i punti. Entrambe le sessioni saranno decisive non solo per la posizione di partenza, ma anche per le dinamiche della classifica generale del campionato, influenzando strategie e ambizioni dei piloti.