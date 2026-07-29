Per la prima volta nella storia, l'Italia è la nazione ospitante degli European Universities Games (EUG), la più prestigiosa manifestazione continentale dedicata allo sport universitario. L'Università degli Studi di Salerno accoglie migliaia di studenti-atleti provenienti da ogni angolo d'Europa, trasformando la Campania in un fulcro internazionale per lo sport, la formazione e il dialogo interculturale.

Dopo l'emozionante Cerimonia di Apertura tenutasi in Piazza della Libertà, l'evento è entrato nel vivo, rivelando numeri di grande impatto: oltre 4.500 studenti-atleti, in rappresentanza di circa 400 università e 31 Paesi europei, si sfidano in più di 1.400 gare.

Le competizioni abbracciano 13 discipline sportive, spaziando dal calcio al basket, dal tennis al padel, fino al beach volley, rugby a 7 e tennistavolo. Le sedi di gara sono distribuite tra i Campus universitari di Fisciano e Baronissi e numerosi impianti sportivi in tredici comuni delle province di Salerno e Avellino, coinvolgendo attivamente l'intero territorio in questa grande iniziativa internazionale che unisce università, istituzioni e comunità locali.

Oltre la competizione sportiva: un'esperienza europea

Gli European Universities Games non si limitano a essere una semplice competizione atletica. Il Campus si è trasformato in una vera e propria cittadella europea, dove migliaia di giovani condividono spazi, esperienze e momenti di confronto, vivendo un percorso che intreccia in modo significativo sport, formazione e crescita personale.

Accanto alle gare, un ricco programma di iniziative culturali, sociali e ricreative favorisce l'incontro e lo scambio tra lingue, tradizioni e culture diverse.

Un punto nevralgico di aggregazione è la FanZone del Campus di Fisciano, accessibile sia alla comunità universitaria che ai cittadini. Qui si susseguono incontri, panel scientifici, masterclass, showcooking, concerti, dj set, attività dedicate al benessere e momenti di intrattenimento che animano quotidianamente il programma dei Giochi. Particolare attenzione è rivolta anche alla promozione della salute attraverso il Longevity Corner, uno spazio dedicato alla prevenzione dove studenti, delegazioni e accompagnatori possono usufruire gratuitamente di screening, consulenze e approfondimenti su alimentazione e corretti stili di vita.

La visione del Rettore e l'eredità duratura

Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, ha enfatizzato il valore profondo della manifestazione, affermando l'orgoglio di essere la prima università italiana a ospitare i Giochi Europei Universitari. Ha definito l'evento un riconoscimento del lavoro svolto e una responsabilità affrontata con entusiasmo e senso istituzionale. Il vero successo, ha spiegato, non si misurerà solo nel numero delle medaglie, ma nella capacità di lasciare un'eredità duratura fatta di cooperazione internazionale, nuove opportunità per gli studenti e una rinnovata centralità dell'università come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Il Rettore ha inoltre evidenziato come gli EUG rappresentino un'occasione straordinaria per l'Ateneo di affermare il proprio ruolo di protagonista nello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca. Accogliere migliaia di studenti-atleti da decine di Paesi significa trasformare il campus in un luogo di dialogo interculturale, dove lo sport diventa un linguaggio universale capace di unire persone, esperienze e culture. Questa manifestazione incarna la missione dell'Università: formare cittadini prima ancora che professionisti, promuovendo valori come inclusione, rispetto, merito, collaborazione e sostenibilità.

Lo slogan “Passion Never Ends” sintetizza lo spirito di un'edizione destinata a lasciare un segno indelebile.

Per due settimane, la Campania è stata il cuore pulsante dello sport universitario europeo, dimostrando come un grande evento internazionale possa tradursi in un'occasione di crescita, cooperazione e promozione territoriale. Gli European Universities Games 2026 lasciano un'eredità che va oltre i risultati agonistici: rafforzano il ruolo dell'Università degli Studi di Salerno nel panorama internazionale, consolidano la capacità del territorio di ospitare eventi di alto profilo e confermano lo sport universitario come strumento di inclusione, diplomazia e sviluppo culturale.