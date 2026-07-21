Un acceso alterco ha coinvolto Dennis Santana, rilievo dei Pittsburgh Pirates, durante la partita contro i New York Yankees allo Yankee Stadium, vinta dai padroni di casa per 8-5. L'episodio, avvenuto nell'ottavo inning, ha visto Santana manifestare il proprio disappunto nei confronti di José Caballero, interbase degli Yankees, per la sua gestione dei tempi di gioco al piatto. La tensione è rapidamente sfociata in uno scontro verbale che ha portato entrambe le panchine e i bullpen a riversarsi brevemente in campo.

La scintilla è scattata dopo che l'arbitro di casa base aveva annullato un lancio di Santana durante il turno di battuta di Caballero.

Quest'ultimo, noto per sfruttare al massimo il pitch clock, ha infastidito Santana che, tornando verso il dugout, ha rivolto gesti e parole all'avversario, tra cui un esplicito "don’t be that long at home plate". Il battitore, di spalle, stava consegnando le protezioni al coach di prima base, mentre Santana veniva trattenuto dal proprio catcher. A fine partita, Santana ha minimizzato l'accaduto, dichiarando: "It was the game speed. I’m not used to that... I got caught up in the game. People waiting too much at home plate; it frustrated me a little bit. With baseball, you have to be quick. It’s nothing against him. It’s just a game."

Le reazioni dei protagonisti

José Caballero ha risposto con lucidità, sottolineando l'aspetto psicologico della sua strategia: "If you get frustrated, I'm winning… It’s a battle in the box...

If you’re not concentrating 100%, I think I’m winning." Caballero ha spiegato che la sua tattica, pienamente conforme al regolamento, mira a mettere pressione ai lanciatori avversari sfruttando i limiti imposti dal pitch timer. Ha inoltre aggiunto: "It’s a rule that has been out there for four years now. If you’re not used to it, you should practice," invitando i pitcher ad adattarsi alle nuove dinamiche del gioco.

Il manager degli Yankees, Aaron Boone, ha evidenziato come la gestione dei tempi da parte di Caballero possa sorprendere i lanciatori meno abituati: "When not a lot of guys do it, it can catch you off guard a little bit. … Frankly, I think more guys should explore it." L'episodio ha messo in luce le difficoltà del bullpen dei Pirates, tra i peggiori della lega per ERA, e la necessità per la dirigenza di intervenire per rafforzare il reparto senza aumentare il monte ingaggi.

Situazione del bullpen e prospettive di mercato

Il rendimento del bullpen dei Pirates è stato oggetto di critiche per tutta la stagione, con la squadra che si colloca al ventiduesimo posto nella MLB per ERA. Il general manager Ben Cherington è alla ricerca di soluzioni per migliorare il reparto, soprattutto in vista della deadline di scambi. La società è intenzionata a rafforzare il bullpen senza gravare ulteriormente sul payroll, valutando anche ipotesi di scambio che coinvolgano giocatori di rilievo come Oneil Cruz per liberare risorse finanziarie.

Santana, reduce da una stagione difficile con un'ERA superiore a sei, è considerato un elemento poco affidabile nei momenti chiave. Il suo comportamento durante la partita contro gli Yankees viene visto da alcuni come un possibile campanello d'allarme, ma la dirigenza sembra orientata a valutare con attenzione ogni mossa in vista del mercato estivo, consapevole della necessità di trovare equilibrio tra competitività e sostenibilità economica.