Donald Trump avrebbe espresso l’intenzione di proporre Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Il magnate americano ritiene che Infantino sia “rispettato da tutti nel mondo e abbia un’abilità speciale di unire le persone”, qualità che lo renderebbero un candidato ideale per l’incarico. L’attuale segretario generale, António Guterres, concluderà il suo mandato alla fine dell’anno.

Il processo di selezione all'ONU

Questa potenziale candidatura emerge in un momento cruciale per la selezione del nuovo segretario generale dell’ONU.

Il mandato di Guterres si concluderà a dicembre, e le consultazioni informali, inclusi gli “straw polls” del Consiglio di Sicurezza, sono già programmate per la fine di luglio. L’obiettivo è formulare una raccomandazione da sottoporre all’Assemblea Generale entro l’autunno, delineando così il futuro della leadership delle Nazioni Unite.

Le motivazioni della proposta

Trump avrebbe confidato ad alcuni alleati la sua convinzione che Infantino, 56 anni, goda di un “rispetto universale” e possieda una “capacità speciale di unire le persone”. Queste caratteristiche, a suo dire, lo renderebbero particolarmente adatto a succedere a Guterres in un ruolo di così grande rilevanza internazionale. Tuttavia, non è ancora chiaro se Gianni Infantino abbia manifestato un interesse concreto per questa posizione o se sia stata presentata una proposta formale.

L’eventuale nomina di un candidato europeo rappresenterebbe una rottura con le consuetudini non scritte che, tradizionalmente, favoriscono candidati provenienti dalle regioni dell’America Latina o dei Caraibi per la guida dell’organizzazione mondiale.